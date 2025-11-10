Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर सोमवार शाम को हुए जोरदार धमाके से दहल गई है, जिसके बाद पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके बाद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हाई-अलर्ट जारी कर दिया गया है. जिसके चलते चप्पे-चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है. देश की राजधानी में शाम को 6:45 पर हुए धमाके के बाद एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर पहुंचने वाली हैं.

NIA जांच मेंं जुटी

लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है तो वहीं घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने अफसरों को तुरंत ग्राउंड पर उतरकर पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. दिल्ली के जामा मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है. इतना ही नहीं चावड़ी बाजार, चांदनी चौक इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है. मौके पर पहुंची एनआईए की टीम धमाके की आतंकी नजरिए से जांच में जुट चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Delhi: लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका, तस्वीरों में देखें कब-कब धमाकों से दहली दिल्ली?

दिल्ली पुलिस का बयान

दिल्ली पुलिस की तरफ से लाल किले के पास धमाके पर बड़ा बयान आया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी ब्लास्ट की जांच चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है. वहीं बम स्कॉड और सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं. ब्लास्ट में अभी तक 24 लोगों को घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं.