अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, फॉरेंसिक टीम को स्पॉट से मिले '42 सबूत'

Delhi Red Fort blast: दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अहम सबूत अब जांच एजेंसी के हाथ लगने शुरू हो चुके हैं. जिसमें आज फॉरेंसिक टीम ने कुल 42 सबूत इकट्ठे किए हैं. इसमें धमाके में इस्तेमाल आई 20 कार के दो टायर, चेसिस और सीएनजी सिलेंडर के अलावा बोनट के पार्ट्स भी शामिल हैं.
Delhi blast Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने करीब 42 सबूत कलेक्ट किये हैं. जिनकी कल से लैब में जांच शुरू की जाएगी. इस दौरान 42 सबूतों में I-20 कार के दोनों टायर के अलावा चेसिस और CNG सिलेंडर के साथ-साथ बोनट के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं. जांच के लिए फोरेंसिक टीम इन करीब 42 एक्जीबिट्स के SWAB लिए हैं. ताकि जांच के बाद ये पता लगाया जा सके कि किस -किस तरह के हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था.
सीसीटीवी कैमरों से निगरानी
दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा जल्द ही मौके से बरामद किए गए सबूतों के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्लास्ट को लेकर पहली जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है. ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई कार को जांच एजेंसी दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर तलाश रही है. ताकि पता लगाया जा सके की कार धमाके के पहले दिल्ली के किन-किन इलाकों से होकर गुजरी और कहां-कहां रुकी.
मुज्जमिल, उमर दोनों बैचमेट
दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुज्जमिल और डॉक्टर उमर को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है. मुज्जमिल और उमर दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं इतना ही नहीं दोनों कॉलेज के दौरान बैचमेट भी रहे हैं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है. वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में एटीएस की तरफ से लगातार छापेमारी जारी है. मुज्जमिल पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है तो वहीं डॉक्टर उमर के किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है. दिल्ली में धमाके से पहले उमर लगभग तीन घंटे तक पार्किंग में गाड़ी के अंदर बैठा रहा. उमर तीन बजे के बाद पार्किंग के अंदर आया था और धमाके से कुछ ही देर पहले वहां से निकला. फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
