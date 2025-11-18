दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, जांच एजेंसी की रडार पर तीन संदिग्ध

Delhi Red Fort Metro station bomb blast case Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन बम ब्लास्ट के तार अब मुंबई से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं. जिसके चलते देश की आर्थिक राजधानी के अलग-अलग इलाकों से तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है. मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्ध उच्च शिक्षित हैं और रसूख वाले परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को दिल्ली भेज दिया गया है, जहां जांच एजेंसिया उनसे पूछताछ कर रही हैं.

मोबाइल एप्लीकेशन

मुंबई पुलिस की सहायता से चलाए गए सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार मुंबई से हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्ध एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों से जुड़े हुए हैं. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर 10 नवंबर की शाम को हुए बम ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. बम ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें: Explainer: पढ़े-लिखे प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाइट कॉलर टेरर

इस हमले के मुख्य आरोपी शाहीन, मुज्जमिल और आदिल से लगातार पूछताछ जारी है, जिनसे पूछताछ में ब्लास्ट से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं. जांच के दौरान ही एजेंसी को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पूरे व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप के जोड़े की आशंका जताई गई है, जिसके आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर 10 नवंबर सोमवार की शाम 7 बजे के लगभग आई20 कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जिसके बाद एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 7 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है. घटनास्थल को दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने सील कर वहां से धमाके के नमूने लिए और जांच के भेजे थे. इस हमले में इस्तेमाल कार के जरिए जांच एजेंसियां धीरे-धीरे ब्लास्ट की तह तक जाने में जुटी हुई हैं. ब्लास्ट के आरोप में अभी तक आधा दर्जन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है.