दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट का आएगा फैसला

दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी 'बड़ी साजिश' के चर्चित मामले में अब अदालत का अहम फैसला आने वाला है. इस केस में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी और अन्य की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट 2 सितंबर (मंगलवार) दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा.
यह मामला एफआईआर संख्या 59/2020 से जुड़ा है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दंगों के पीछे कथित साजिश के आरोपों की जांच के लिए दर्ज किया था. इस केस को लेकर देशभर में चर्चा रही है और अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.
किस बेंच से आएगा फैसला?
मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने की थी, जो मंगलवार को फैसला सुनाएगी. वहीं, सह-आरोपी तस्लीम अहमद की याचिका पर फैसला जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच द्वारा सुबह 10:25 बजे सुनाया जाएगा.
किन आरोपियों की जमानत पर फैसला आएगा?
हाई कोर्ट आज कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला देगा. इसमें उमर खालिद समेत शरजील इमाम, खालिद सैफी, अथर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद का नाम शामिल है. इसके अलावा केस में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें ताहिर हुसैन, इशरत जहां, आसिफ इकबाल तनहा, सैफूरा जरगर, फैजान खान, नताशा नारवाल और अन्य नाम शामिल हैं.
उमर खालिद की ओर से क्या दलीलें दी गई?
अदालत में उमर खालिद का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने कोर्ट में दलील दी है कि किसी व्यक्ति का किसी वॉट्सऐप ग्रुप का सदस्य होना अपराध नहीं है, खासकर जब आरोपी ने कोई भी मैसेज तक नहीं भेजा. इसके अलावा उनके पास से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या फंड भी बरामद नहीं हुए हैं. 23-24 फरवरी की जो बैठक "गुप्त" बताई जा रही है, वह दरअसल सार्वजनिक थी.
खालिद सैफी की ओर से क्या कहा गया?
सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने खालिद सैफी का पक्ष रखते हुए कहा कि क्या सिर्फ साधारण मैसेज को यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तारी का आधार माना जा सकता है? क्या इन्हीं मैसेजों के आधार पर जमानत रोकी जा सकती है? उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केस में तीन सह-आरोपियों को पहले ही जून 2021 में जमानत मिल चुकी है.
