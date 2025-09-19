दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? हिंसा में 53 लोगों की हुई थी मौत
दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? हिंसा में 53 लोगों की हुई थी मौत

Supreme Court Hearing Delhi riots case: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. इनको दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जहां इस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी. वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:39 AM IST
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों से जुड़ा एक बड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है, जहां उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कुछ लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. ये सभी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या इन लोगों को जमानत दी जाए या नहीं. बता दें कि इन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

दंगों मे 53 लोगों ने गंवाई थी जान
सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले पर आज सुनवाई हो रही है. इस मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर फैसला होना है. ये सभी लोग उस बड़ी साजिश का हिस्सा माने जाते हैं, जिसकी वजह से फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. इस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

12 सितंबर को होनी थी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविन्द कुमार और जस्टिस एन वी अंजारी की बेंच कर रही है। इससे पहले यह सुनवाई 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार को केस की फाइलें देर रात मिली थीं, इसलिए उन्होंने इसे शुक्रवार तक के लिए टाल दिया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह अपनी दलीलें पेश करेंगे. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाएं की थी खारिज 
इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. यह एक बहुत सख्त कानून है, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हाई कोर्ट का कहना था कि उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोगों की भूमिका पहली नजर में ही बहुत गंभीर लगती है. कोर्ट ने कहा था कि उनके दिए गए भाषण काफी भड़काऊ थे और इनसे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे.

सीएए और एनआरसी के दौरान शुरू हुआ था दंगा
यह दंगा उस वक्त शुरू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. शरजील इमाम को 2020 में UAPA के तहत ही गिरफ्तार किया गया था और उन पर हिंसा की साजिश रचने का मुख्य आरोप है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Supreme Court Hearing Delhi riots caseUmar Khalid

