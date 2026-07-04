/जेल में ही रहेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील और उमर खालिद, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

Delhi Riots: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से झटका लगा है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी.
यह दूसरी बार है जब उमर और शरजील ने जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था. इससे पहले एक बार उनकी ज़मानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है. शरजील और उमर खालिद करीब 6 साल से जेल में बंद है.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की शरजील और उमर की ज़मानत याचिका इस स्टेज पर सुनवाई योग्य नहीं है. निचली अदालत इस साल 5 जनवरी को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शर्त मानने के लिए बाध्य है. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनो की जमानत की मांग खारिज करते हुए कहा था कि इस फैसले के 1 साल बाद या फिर अभियोजन पक्ष के अहम गवाहों के बयान होने के बाद शरजील और उमर खालिद नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल कर सकते है, इसलिए इस स्टेज पर( जब दोनो में से से कोई शर्त पूरी नहीं हुई है) कोर्ट जमानत याचिका नहीं सुन सकता.
शरजील और उमर की ओर से पेश वकीलों ने दोनों की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच के बीच विरोधाभास होने की दलील भी थी. इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जहां तक शरजील, उमर की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दोनों बेंच की अलग अलग राय का मामला है,जमानत से जुड़े कानूनी पहलू को विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को पहले ही भेजा जा चुका है, जब तक बड़ी बेंच तय नहीं करती हैतब तक कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता.
शरजील इमाम और उमर खालिद ने अपनी जमानत अर्जी में ट्रायल में देरी का भी हवाला दिया था. याचिकाओं में कहा गया था कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के 6 महीने गुजरने के बाद भी ट्रायल में कोई प्रगति नहीं हुई है. अभी भी आरोप तय करने को लेकर जिरह पूरी नहीं हुई है. वे करीब 6 साल से जेल में बंद है। ट्रायल पूरी होने के इंतजार में अनिश्चित काल तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता.