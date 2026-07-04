/जेल में ही रहेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील और उमर खालिद, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की शरजील और उमर की ज़मानत याचिका इस स्टेज पर सुनवाई योग्य नहीं है. निचली अदालत इस साल 5 जनवरी को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शर्त मानने के लिए बाध्य है. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनो की जमानत की मांग खारिज करते हुए कहा था कि इस फैसले के 1 साल बाद या फिर अभियोजन पक्ष के अहम गवाहों के बयान होने के बाद शरजील और उमर खालिद नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल कर सकते है, इसलिए इस स्टेज पर( जब दोनो में से से कोई शर्त पूरी नहीं हुई है) कोर्ट जमानत याचिका नहीं सुन सकता.