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जेल में ही रहेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील और उमर खालिद, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के मामले को लेकर आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि शरजील और उमर खालिद लगभग 6 साल से जेल में बंद है.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 04, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:11 PM IST
जेल में ही रहेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील और उमर खालिद, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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