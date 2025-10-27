Advertisement
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था... नो सर' दिल्ली दंगों की सुनवाई पर क्यों नाराज हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की गहरी साजिश रचने के मामले में उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो हफ्ते का समय देने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को ठुकरा दिया. जज साहब ने 27 अक्टूबर को नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पर पहले ही कहा गया था. शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान ने बेल के लिए अर्जी डाली है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:26 PM IST
दिल्ली दंगों को लेकर गहरी साजिश रचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत अर्जियों पर जवाब न देने के लिए दिल्ली पुलिस की जमकर खिंचाई की. काफी चर्चा में रहे इस केस में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर ने जमानत याचिकाएं लगाई हैं. आज (27अक्टूबर) जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीयू सिंह, फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और इमाम की ओर से सिद्धार्थ दवे पेश हुए. सुनवाई शुरू होते ही दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे एएसजी एसवी राजू ने और समय मांग लिया तो तीखी बहस शुरू हो गई. खुद जज साहब ने नाराजगी के लहजे में कहा 'नो सर.' पढ़िए सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या-क्या हुआ. 

एएसजी एसवी राजू- मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. 

सिब्बल- पिछली बार ही कहा गया था. 

सिंघवी- जब इतनी देरी हो चुकी है तो हमें इसे और नहीं टालना चाहिए. 

जस्टिस कुमार- हमने पहले ही यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था. आप (एएसजी) शायद पहली बार पेश हो रहे हैं. हमने पर्याप्त समय दिया है. 

एएसजी राजू- पिछली बार.

जस्टिस कुमार- पिछली बार, अगर आपको याद हो तो हमने ओपेन कोर्ट में कहा था कि हम 27 तारीख को मामले की सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा करेंगे. सच कहूं तो जमानत के मामलों में काउंटर दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता.

एएसजी- मुझे नहीं पता था. 

सिब्बल- 5 साल (वे जेल में हैं)

एएसजी राजू- काउंटर के लिए मुझे दो हफ्ते का समय दीजिए.

जस्टिस कुमार- नो सर. (कोर्ट ने एएसजी को कल या परसों अपना पक्ष रखने को कहा. हालांकि एएसजी राजू ज्यादा समय मांगते रहे.)

जस्टिस कुमार- याद है 22 सितंबर को... मुझे याद है कि सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था और हमने मना कर दिया था.

सिंघवी- असल में, पूरा मामला और तारीखों की सूची देरी के लिए है. 

सिब्बल- किसी भी मामले में काउंटर (प्रतिवाद) की कोई जरूरत नहीं है.

जस्टिस कुमार- हम शुक्रवार को देखेंगे. कृपया आप सुनिश्चित करें कि आप अपने कलीग (सहकर्मी) से उचित परामर्श कर लें और मिस्टर राजू देखिए अगर आप कुछ सुझा पाते हैं... 

एएसजी राजू- मुझे इसे देखने दीजिए. कभी-कभी जो दिखता है वह वहां मौजूद चीजों से अलग हो सकता है. 

जस्टिस कुमार- .... यह सिर्फ जमानत पर विचार करने का मामला है, इसे देखिए. उन्हें 5 साल हो गए हैं.

पांच साल पहले ही बीत चुके हैं, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर मुकर्रर कर दी. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

