नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी ऐसी बात, राऊज एवेन्यू कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई रोक की अवधि नहीं बढ़ाई गई है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की इच्छा व्यक्त करने के बाद मामले को साक्ष्य के लिए लिस्टेड किया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है.
सुनवाई के दौरान, स्वामी के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय का 8 अक्टूबर, 2025 का एक आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के वकील, अधिवक्ता सत्य आनंद सभरवाल, याचिका वापस लेना चाहते हैं. दरअसल वकील का वकालतनामा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं था, और उन्हें इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए समय दिया गया था, ये मामला 21 नवंबर को हाई कोर्ट के समक्ष लिस्टेड है.
मामले में अबतक क्या हुआ?
पटियाला हाउस अदालत ने पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को समन जारी किया था. वे इस मामले में जमानत पर हैं. यह मामला राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था. मामला राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष साक्ष्य के चरण में है. यह शिकायत मामला कांग्रेस द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ रुपये का ऋण देने और यंग इंडियन द्वारा एजेएल की शेयरधारिता और संपत्ति के अधिग्रहण के आरोपों से संबंधित है.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने समन किए गए आरोपियों पर गबन आदि के अपराधों का आरोप लगाया है. नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला प्रस्तावित आरोपियों को समन करने पर विचाराधीन है. यह मामला 25 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन, मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की है.
