/5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 6 की जान गई... MCD ने क्यों एक्शन नहीं लिया? SC का सवाल

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने दिल्ली के सैदुल अजब इलाके में 30 मई को हुए हादसे के लिए एमसीडी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. इस हादसे में एक 5 मंजिला इमारत के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 14 लोग घायल हो गए थे.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी अजित कुमार सिंहा ने कहा है कि यह हादसा कई वर्षों से चल रहे अवैध निर्माण और एमसीडी की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई न होने का नतीजा था. यह अवैध निर्माण इतने लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता था, यदि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों ने जानबूझकर इसे नजरअंदाज न किया होता.
एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नगर निगम के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस जगह पर अवैध निर्माण तीन चरणों में हुआ. साल 2012 में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के अवैध निर्माण का मामला दर्ज किया गया था. साल 2015 में दूसरी और तीसरी मंजिल के अवैध निर्माण का मामला भी दर्ज किया गया. इसके बाद हाल के महीनों में चौथी और पांचवीं मंजिल अवैध तरीके से बनाई गईं, जिसके चलते यह हादसा सामने आया.
एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मई 2015 को दूसरी और तीसरी मंजिल के अवैध निर्माण का मामला एमसीडी ने दर्ज किया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. बार-बार नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलने के बावजूद एमसीडी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रही. हाई कोर्ट में कई बार यह मामला आया, लेकिन एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जब चौथी और पांचवीं मंजिल का अवैध निर्माण किया जा रहा था, तब भी एमसीडी ने इमारत को सील नहीं किया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई करना जरूरी समझा. आखिरकार इस लापरवाही का नतीजा 30 मई को हुए इस हादसे के रूप में सामने आया.
एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 मई को हुए हादसे के बाद एमसीडी ने केवल दिखावे के लिए कार्रवाई की. एमसीडी ने असिस्टेंट इंजीनियर सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर अमन जैन को उनके कर्तव्यों में लापरवाही और ढिलाई के आरोप में निलंबित कर दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, एमसीडी की यह कार्रवाई औपचारिकता पूरी करने और दिखावे के लिए की गई कार्रवाई है. जिम्मेदारी तय करने के लिए सिर्फ निलंबन काफी नहीं है.
एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह एमसीडी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे कि उसने दिल्ली में कितनी इमारतों का सर्वे किया है और अवैध निर्माण के मामलों में क्या कार्रवाई की है. एमसीडी दिल्ली के अपने इलाके में मौजूद सभी इमारतों की मजबूती और सुरक्षा की जांच (स्ट्रक्चरल ऑडिट) कराए. अवैध इमारतों को तय समय सीमा के भीतर सील करे और गिराए.
एमिकस क्यूरी ने मांग की है कि एमसीडी हलफनामा दाखिल कर साफ करे कि सैदुल अजब इलाके में जो बिल्डिंग गिरी, वह इतने सालों तक कैसे बनी रही. दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से भी एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की जाए. उसमें दोनों एजेंसियां साफ करें कि इस इमारत गिरने की घटना को लेकर उनकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं. पीड़ित परिवार के मुआवजे को लेकर भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए.