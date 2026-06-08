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5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 6 की जान गई... MCD ने क्यों एक्शन नहीं लिया? SC का सवाल

दिल्ली के सैदुल अजब में 30 मई को इमारत गिरने से हुई 6 मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश एमिकस क्यूरी रिपोर्ट ने MCD की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. रिपोर्ट के मुताबिक दोषी अधिकारियों पर सिर्फ निलंबन को अपर्याप्त बताते हुए व्यापक जांच, जवाबदेही और संरचनात्मक ऑडिट की मांग की गई है.

Written ByArvind Singh
Published: Jun 08, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:52 PM IST
5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 6 की जान गई... MCD ने क्यों एक्शन नहीं लिया? SC का सवाल
Image Credit: supreme court of india

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