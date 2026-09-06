/दिल्ली PG हादसा: 2 छात्रों की मौत 40 से ज्यादा के दबे होने की आशंका, क्यों ढही बिल्डिंग? जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

Satya Niketan Building Incident: दिल्ली का छात्र बहुल इलाका सत्य निकेतन रविवार को बड़े हादसे से दहल गया. यहां छात्रों से भरा एक 5 मंजिला पीजी अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे के वक्त कई छात्र इमारत के अंदर ही मौजूद थे. मलबे में दबने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. चार घायलों को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है, वहां दो छात्रों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस राहत कार्य में जुटी हैं. प्राथमिक जांच में बेसमेंट की अवैध खुदाई की बात सामने आई है, पुलिस ने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने अपना गोवा दौरा रद्द कर दिया.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि 'लोकल जांच से पता चला कि यह 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसमें एक बेसमेंट और पांच ऊपरी फ्लोर थे, और इसे PG रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जब यह हादसा हुआ तो बेसमेंट में रिपेयर का काम चल रहा था, अब तक छह लोगों को बचाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.'
रविवार दोपहर करीब 11:30 से 1:30 बजे के बीच सत्य निकेतन के शिव मंदिर के पास स्थित 5 मंजिला पीजी इमारत अचानक जमींदोज हो गई. हादसे के वक्त कई छात्र अंदर मौजूद थे.
हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई. चार अन्य घायलों को जेपीएन एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.
हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मालिक गुरुग्राम का रहने वाला है, जिसका नाम आनंद बंसल है. वह अपने भाई के साथ मिलकर इस इलाके में तीन से चार पीजी चलाता है.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ढही इमारत के ठीक बगल वाली बिल्डिंग को भी तुरंत खाली करवा लिया गया है, क्योंकि उसके ढांचे में भी दरारें और खतरे की आशंका देखी गई.
हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गहरा दुख व्यक्त किया और अपना आज का गोवा दौरा तुरंत रद्द कर दिया. उन्हें गोवा के चिम्बेल में बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय भवन का उद्घाटन करना था.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हालात की निगरानी के लिए तुरंत मौके पर पहुंचीं. उन्होंने डीएम, दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ के अधिकारियों को युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने और छात्रों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए.
शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक, हादसे की मुख्य वजहों में बेसमेंट के लिए चल रही अवैध खुदाई, कमजोर पिलर, बिना अनुमति ढांचे में फेरबदल और पहले से जर्जर नींव पर अतिरिक्त निर्माण का भारी दबाव माना जा रहा है.
जिस जगह बिल्डिंग गिरी है वह इलाका दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से सटा हुआ है. यहां वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज के सैकड़ों छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, जिससे यहां दिनभर छात्रों की भीड़ रहती है.
कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने घटना पर दुख जताते हुए एमसीडी, प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट की जवाबदेही पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में चल रहे पीजी बिना किसी मापदंड के चल रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही छात्रों की जान ले रही है.
एक छात्रा आस्था कुमारी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'हमें इमारत गिरने की बहुत तेज आवाज आई, उसके बाद एंबुलेंस की आवाज आने लगी. फिर हमने घायलों को लेकर जाते बचावकर्मियों को देखा. हम आशा करते हैं कि सभी ठीक हों. इमारत में पीजी चल रहा था, मैं यहां खुद पीजी में रहती हूं. प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है. अगर लोगों को बच्चों की टेंशन होती, तो पीजी के बाहर बोर्ड क्यों नहीं है? सत्य निकेतन छात्रों का हब है. स्टूडेंट हॉस्टल होता है, उसमें बच्चों के निकलने के लिए कम से कम दो एग्जिट गेट होते हैं लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. छोटे से एरिया में इतनी ऊंची इमारत खड़ी होती है, यह कैसे संभव है?'