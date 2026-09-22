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दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को सख्त फटकार, पूछा- क्या मशीन से थमाए जा रहे 33 लाख नोटिस?

दिल्ली SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए 33 लाख नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या ये नोटिस बिना समीक्षा के मशीन से थमाए जा रहे हैं? पढ़ें पूरी कानूनी सुनवाई और कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां.

Written ByArvind SinghEdited ByRavindra Singh
Published: Sep 22, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:02 PM IST
दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को सख्त फटकार, पूछा- क्या मशीन से थमाए जा रहे 33 लाख नोटिस?
Image Credit: File Photo (कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था बना सकता है, जिससे जरूरी दस्तावेज और जानकारी ऑनलाइन भेजी जा सके. )

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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