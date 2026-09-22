/दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को सख्त फटकार, पूछा- क्या मशीन से थमाए जा रहे 33 लाख नोटिस?

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मंगलवार, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को भेजे गए नोटिस के तरीके पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ या पुराने रिकॉर्ड से ‘मैपिंग न होने’ के आधार पर भेजे गए कई नोटिस ऐसे लगते हैं, जैसे उन्हें बिना पर्याप्त जांच के मशीन की मदद से तैयार किया गया हो. तीन जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि क्या नोटिस भेजने से पहले कुछ अतिरिक्त जांच या फिल्टर लगाए जा सकते थे. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, क्या उन्हें यह साफ तौर पर बताया गया है कि उनके रिकॉर्ड में आखिर किस तरह की गड़बड़ी पाई गई है.