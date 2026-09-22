/दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को सख्त फटकार, पूछा- क्या मशीन से थमाए जा रहे 33 लाख नोटिस?

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लोगों को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया में खामी दिखती है ऐसा लगता है कि यह नोटिस एक मेकेनिकल सिस्टम से भेजी जा रही हैं. लॉजिकल डिस्क्रपेंसी के आधार पर नोटिस भेजते समय चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि किस कारण से नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि BLOs को यह सुनिश्चित करने के लिए वोटर की हर तरह से मदद करनी चाहिए कि किसी भी वैध वोटर का नाम वोटर लिस्ट से न हटे.
कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को मतदाताओं को जानकारी देने के लिए अहम सवाल-जवाब भी प्रकाशित करने चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली में 33 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने संदिग्ध मतदाता मानते हुए नोटिस जारी किए हैं. घर का पता बदलने या नाम की स्पेलिंग में फर्क को ठीक करने के लिए उपलब्ध फार्म 8 को मंजूर नहीं किया जा रहा है.
ऐसे लोगों को नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने वाला फॉर्म 6 भरने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक ने पहले कभी मतदान नहीं किया.
यह वोटर को झूठा डिक्लेरेशन देने के लिए मजबूर करना है. हालांकि, चुनाव आयोग के वकील ने इस आरोप को तथ्यहीन और गैर जिम्मेदाराना बताया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मंगलवार, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को भेजे गए नोटिस के तरीके पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ या पुराने रिकॉर्ड से ‘मैपिंग न होने’ के आधार पर भेजे गए कई नोटिस ऐसे लगते हैं, जैसे उन्हें बिना पर्याप्त जांच के मशीन की मदद से तैयार किया गया हो. तीन जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि क्या नोटिस भेजने से पहले कुछ अतिरिक्त जांच या फिल्टर लगाए जा सकते थे. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, क्या उन्हें यह साफ तौर पर बताया गया है कि उनके रिकॉर्ड में आखिर किस तरह की गड़बड़ी पाई गई है.
सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने उन आंकड़ों का हवाला दिया, जिनके मुताबिक जिन मतदाताओं ने आयोग की ओर से बताई गई गड़बड़ियों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई, उनमें करीब 91 फीसदी के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं. प्रशांत भूषण ने कहा कि नाम दोबारा जुड़वाने की पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है. उनके मुताबिक दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 97 लाख मतदाताओं में से बड़ी संख्या में नामों को लेकर आपत्तियां सामने आई हैं.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि मतदाताओं से जानकारी लेने के लिए व्हाट्सऐप या ईमेल जैसे ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था बना सकता है, जिससे जरूरी दस्तावेज और जानकारी ऑनलाइन भेजी जा सके. इससे मतदाताओं को हर बार व्यक्तिगत रूप से सत्यापन केंद्र तक जाने की परेशानी कम होगी.
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि दिल्ली SIR में नोटिस निपटाने की मौजूदा समय सीमा 29 अक्टूबर है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में फिलहाल चुनाव नहीं होने हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाने पर आयोग विचार कर सकता है. आयोग ने अदालत को भरोसा दिया कि किसी भी मतदाता का नाम सिर्फ नोटिस जारी होने के आधार पर नहीं हटाया जाएगा और नोटिस में कारण दर्ज किए गए हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी कहा गया है कि नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का आदेश नहीं है.
याचिका में कहा गया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 97,53,577 मतदाताओं में से 33,12,919 लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. इनमें 13,79,785 मतदाताओं को पुराने रिकॉर्ड से ‘मैपिंग न होने’ और 19,33,134 मतदाताओं को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ की श्रेणी में रखा गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ की स्पष्ट परिभाषा और उसके लिए तय मानदंड सार्वजनिक नहीं किए हैं. इसी वजह से यह सवाल उठाया गया है कि किसी मतदाता को इस श्रेणी में रखने का आधार क्या है.
SIR के दौरान कई चर्चित लोगों के नाम भी नोटिस पाने वालों की सूची में सामने आए हैं. इनमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व प्रधानमंत्री उपप्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल समेत कई नाम शामिल हैं. इन मामलों में भी नोटिस जारी होने का आधार पुराने और मौजूदा चुनावी रिकॉर्ड के बीच बताई गई विसंगतियां या रिकॉर्ड का मेल नहीं खाना है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है. सुनवाई का मुख्य मुद्दा यही है कि 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को भेजे गए नोटिस के पीछे इस्तेमाल किए गए मानदंड कितने स्पष्ट हैं और मतदाताओं को अपनी स्थिति समझाने और रिकॉर्ड ठीक कराने की प्रक्रिया कितनी आसान बनाई जा सकती है.