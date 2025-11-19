Delhi Blast: 'आतंकी उमर का पूरी तरह ब्रेनवॉश हो चुका था, कैमरे में नहीं देख रहा...', सनसनीखेज वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी एक-एक डिटेल्स

Umar-un-Nabi video on suicide bombings: दिल्ली के कार बम हमलावर उमर उन नबी का एक खौफनाक वीडियो मंगलवार को सामने आया, आतंकी उमर उन नबी का वीडियो देखकर हर कोई दंग है. वीडियो में उमर बिलकुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मानो कोई लेक्चर दे रहा हो. मनोवैज्ञानिकों ने इसके हावभाव देख देखकर साफ कहा है ये पूरी तरह ब्रेनवॉश हो चुका था.
Expert Reaction On Umar-un-Nabi video on suicide: दिल्ली के कार बम हमलावर उमर उन नबी का एक खौफनाक वीडियो मंगलवार को सामने आया, जिसमें आत्मघाती हमलों को 'शहादत अभियान' बताकर उन्हें सही ठहराने की कोशिश की गई है. सूत्रों ने बताया कि वीडियो उमर के फोन में मिला, जिसे वह पुलवामा में अपने घर पर छोड़ आया था. उमर के भाई ने जिसने पहले इस हमले में शामिल होने के डर से हैंडसेट को तालाब में फेंकने की कोशिश की थी, बाद में फोन एजेंसियों को सौंप दिया. यह वीडियो दिल्ली विस्फोट वाले दिन के आसपास शूट किया गया था. आतंकी उमर के आए वीडियो पर एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है. जानते हैं पूरी कहानी.
आतंकी उमर के वीडियो में क्या है?
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी i20 कार चलाने वाले दिल्ली हमलावर उमर को वीडियो में फिदायीन ऑपरेशन और आत्मघाती हमलों के बीच अंतर करते हुए सुना जा सकता है. आतंकवादी बात करते हुए दिखाई देता है - ऐसा लगता है कि वह वीडियो में किसी को समझा रहा है कि कैसे सबसे गलत समझी जाने वाली अवधारणाओं में से एक आत्मघाती बम विस्फोट की अवधारणा है. "यह एक शहादत अभियान है और इस्लाम में इसे जायज जाना जाता है," उसने कहा. टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में, लेकिन एक ख़ास लहजे में बोलते हुए, उमर ने "एक ख़ास जगह पर... एक ख़ास समय पर मरने" की बात कही, जिससे जाँच की इस बात की पुष्टि हुई कि वह शाम को मगरिब और ईशा की नमाज़ के बाद आईईडी विस्फोट करने की तैयारी में था.
दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया था अंग्रेजी में सेल्फी वीडियो, बेफिक्र होकर शहीद होने की बात करता दिखा, NIA को आतंकी जासीर बिलाल के फोन से मिला वीडियो
— Zee News (@ZeeNews) November 18, 2025
एक्सपर्ट ने बता दी एक-एक डिटेल्स
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. राजीव मेहता ने कहा कि उस व्यक्ति के बोलने के तरीके से पता चलता है कि उसका ब्रेनवॉश किया गया था. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उमर कैमरे में नहीं देखता... वह नहीं चाहता कि वीडियो स्क्रिप्टेड लगे. वीडियो में उसे यह कहते सुना गया, "इसके कई विरोधाभास हैं... इसके ख़िलाफ़ कई तर्क दिए गए हैं. शहादत अभियान तब होता है जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी ख़ास जगह पर, किसी ख़ास समय पर ज़रूर मरेगा...." उसने कहा, "वह इस धारणा के ख़िलाफ़ जाता है कि कोई ख़ास व्यक्ति किसी ख़ास परिस्थिति में मरेगा." उसने आगे कहा कि आत्मघाती हमलों की मुख्य समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी ख़ास समय और ख़ास जगह पर मरेगा, तो वह एक ख़तरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है.
उमर की कट्टर जिहादी विचारधारा
वह यह मानने लगता है कि मौत ही उसकी एकमात्र मंज़िल है. वीडियो में उसने आगे कहा, "लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह यह समझने में नाकाम रहना है कि आत्मघाती बम विस्फोट का असली मकसद क्या है...." मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि वीडियो उमर की कट्टर जिहादी विचारधारा पर प्रकाश डालता है और दिखाता है कि वह "आत्मघाती हमले" के लिए तैयार था. उन्होंने बताया कि उसने कैमरे में नहीं देखा, बल्कि सोचने का नाटक करते हुए बात की - वह इसे स्क्रिप्टेड नहीं दिखाना चाहता था. सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. राजीव मेहता ने कहा कि वीडियो में व्यक्ति के हाव-भाव से उसके आत्मविश्वास का पता चलता है. वह व्यक्ति इस बात को लेकर आश्वस्त लग रहा था कि उसके काम की तारीफ़ होगी. ऐसा लग रहा था कि वह अपने कामों को किसी खास मकसद के लिए ज़रूरी कदम बताकर दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था.
