Delhi: ज्योतिरादित्य सिंधिया की IGI एयरपोर्ट पर सप्राइज विजिट, भीड़ घटाने के लिए 2 बड़े फैसले

Delhi Airport: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का सरप्राइज विजिट किया. दरअसल एयरपोर्ट पर लगने वाली भारी भीड़ के चलते लगातार संकट की स्थिति पैदा हो रही है. इस देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. सिंधिया ने एयरपोर्ट प्रशासन को तेजी के साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस दिए जाने का आदेश दिया. उन्होंने यात्रियों को DigiYatrApp का इस्तेमाल करने की सलाह दी.

सिंधिया ने कहा, 'आज हमने एंट्री गेट की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी है. एयरपोर्ट के अंदर अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी जहां हमने निर्णय लिया है कि प्रवेश से पहले वेटिंग टाइम प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए.'

#WATCH | Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya M. Scindia's surprise visit to Terminal 3 of Delhi International Airport to review the situation as passengers complain of crowding

(Video source: MoCA) pic.twitter.com/JyzABxzuzP

— ANI (@ANI) December 12, 2022