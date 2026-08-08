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15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट! पुलिस और NSG ने की 17 घंटों की मॉकड्रिल

15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट बढ़ा दिया गया है. संभावित आतंकी हमले और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत दिल्ली पुलिस और NSG ने 17 घंटे की व्यापक मॉकड्रिल की. इस अभ्यास के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया और आपसी समन्वय को परखा. स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किया जा रहा है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 08, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:05 PM IST
15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट! पुलिस और NSG ने की 17 घंटों की मॉकड्रिल
Image Credit: AI Generated Photo (15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट! पुलिस और NSG ने की 17 घंटों की मॉकड्रिल)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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