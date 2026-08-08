/15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट! पुलिस और NSG ने की 17 घंटों की मॉकड्रिल

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए बड़ा काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज किया गया. 15 अगस्त के लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर मिले सुरक्षा इनपुट्स के बीच दिल्ली पुलिस और देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर करीब 17 घंटे तक यह मॉक ड्रिल की. ‘सुदर्शन शक्ति-V’ नाम से हुए इस संयुक्त अभ्यास में एक साथ कई जगह आतंकी हमले होने जैसी परिस्थितियां तैयार की गईं.
इस सुरक्षा अभ्यास का मकसद यह देखना था कि किसी बड़े आतंकी खतरे की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं और उनके बीच तालमेल कितना प्रभावी रहता है. इस अभ्यास में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, SWAT, जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और ट्रैफिक पुलिस समेत कई यूनिट ने हिस्सा लिया. IGI एयरपोर्ट, मेट्रो, PCR और दूसरी अहम इकाइयों को भी एक्सरसाइज में शामिल किया गया. इसके अलावा NSG, भारतीय सेना, NDRF, CISF, BCAS, AAI, DMRC, दिल्ली फायर सर्विस, FSL, CATS एंबुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अभ्यास का हिस्सा रहीं.
मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ कई तरह के आतंकी हमलों का परिदृश्य तैयार किया गया. कहीं विस्फोट की स्थिति बनाई गई तो कहीं अंधाधुंध फायरिंग और बंधक बनाए जाने जैसी चुनौती सामने रखी गई. अभ्यास में विमान हाईजैक और CBRNE खतरे से निपटने की स्थिति भी तैयार की गई. CBRNE का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरे से है. इन परिस्थितियों के जरिए यह जांचने की कोशिश की गई कि अलग-अलग एजेंसियां आपात स्थिति में कितनी तेजी से सक्रिय होती हैं और एक-दूसरे के साथ सूचनाओं और संसाधनों का समन्वय किस तरह करती हैं.
‘सुदर्शन शक्ति-V’ के लिए राजधानी के कई महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले स्थानों को चुना गया. इनमें कश्मीरी गेट ISBT, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस मार्केट, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली सचिवालय शामिल रहे. इसके अलावा JLN स्टेडियम, IGI एयरपोर्ट, V3S मॉल, लाल किला मेट्रो स्टेशन, संस्कृति स्कूल, ISKCON मंदिर और कालकाजी मंदिर जैसे स्थानों पर भी अलग-अलग परिस्थितियां तैयार की गईं.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह एक्सरसाइज 7 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई और 8 अगस्त की सुबह लगभग 4 बजे तक चली. यानी सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 17 घंटे तक अलग-अलग परिस्थितियों में अपनी तैयारियों को परखा. यह इस साल आयोजित होने वाली इस वार्षिक एक्सरसाइज का पांचवां संस्करण है. पहले इस अभ्यास को ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ के नाम से आयोजित किया जाता था.
पूरे अभ्यास का समन्वय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया. अलग-अलग एजेंसियों की जिम्मेदारियां तय कर यह देखा गया कि किसी बड़े हमले की स्थिति में ऑपरेशन, बचाव, मेडिकल सहायता, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्ध खतरे से निपटने का काम कितनी तेजी से किया जा सकता है. स्वतंत्रता दिवस समारोह से कुछ दिन पहले राजधानी में इस तरह का बड़ा सुरक्षा अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है. लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और वीआईपी मौजूद रहते हैं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर पहले से अपनी तैयारियों को परखना चाहती हैं.
इस अभ्यास में दिल्ली पुलिस की SWAT टीम ने भी तेजी से ऑपरेशन चलाने और आतंकी हमले जैसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई की अपनी क्षमता दिखाई. साथ ही अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी खास जोर रहा. कुल मिलाकर, ‘सुदर्शन शक्ति-V’ का मकसद सिर्फ मॉक ड्रिल करना नहीं था, बल्कि उस स्थिति की वास्तविक तस्वीर तैयार करना था, जब राजधानी में एक साथ कई जगह गंभीर आतंकी खतरे सामने आ जाएं. अभ्यास के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों, प्रतिक्रिया समय और आपसी समन्वय को कसौटी पर परखा.