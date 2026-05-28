दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप

देश की राजधानी दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग की खबर ने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी. जॉइंट ऑपरेशन में जो हाथ लगा, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे प्रतिबंधित उग्रवादी को दबोचा है, जिसके पास से मिले हथियारों की लिस्ट देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान हैं. आखिर क्या था इसका प्लान? दिल्ली में एक गुप्त बैठक की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. जांच एजेंसियों को शक है कि राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी. इसी बीच मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन KCP से जुड़े एक बड़े कमांडर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान हाओबिजाम दिलीप सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए पहुंचा था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर उसे दबोचा. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से वांछित था और उसके खिलाफ UAPA के तहत दर्जनों मामले दर्ज हैं. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद मणिपुर के काकचिंग इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई.

भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

बरामद हथियारों में AK-56, अमोघ राइफल और स्कोप लगी M4 राइफल शामिल हैं. इसके अलावा INSAS, AK, SLR, M4 और LMG की कई खाली मैगजीन भी मिलीं. सुरक्षाबलों ने 51 HE बम, दो पैरा बम, 11 डेटोनेटर और चार लेथोड शेल भी जब्त किए हैं. जांच के दौरान करीब दो हजार जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, जिनमें अमोघ, INSAS, AK, .303 और SLR राइफलों में इस्तेमाल होने वाले राउंड शामिल बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस कर रहे पड़ताल

इसके साथ ही अलग-अलग रंगों के बैग, तिरपाल, प्लास्टिक बैग और एक Redmi 13C मोबाइल फोन भी मिला. फोन में Airtel और Jio के सिम कार्ड लगे थे, जिन्हें अब जांच के दायरे में लिया गया है. फिलहाल केंद्रीय एजेंसियां और दिल्ली पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि राजधानी में इस उग्रवादी कमांडर की मौजूदगी का मकसद क्या था. जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं दिल्ली को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी.

यह भी पढ़ेंः BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष