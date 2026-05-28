Advertisement
trendingNow13231210
Hindi Newsदेशदिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक सीक्रेट मीटिंग और खुला खौफनाक राज, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप

दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप

प्रतिबंधित संगठन KCP का बड़ा चेहरा अब पुलिस की गिरफ्त में है. उसकी एक सीक्रेट मीटिंग की भनक लगते ही एजेंसियों ने जाल बिछाया और फिर दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम दिया है. 

Written By  Pramod Sharma|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: May 28, 2026, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Alert: दिल्ली को दहलाने का था प्लान? खूंखार उग्रवादी कमांडर अरेस्ट (Photo - Zee News)
Delhi Alert: दिल्ली को दहलाने का था प्लान? खूंखार उग्रवादी कमांडर अरेस्ट (Photo - Zee News)

देश की राजधानी दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग की खबर ने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी. जॉइंट ऑपरेशन में जो हाथ लगा, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे प्रतिबंधित उग्रवादी को दबोचा है, जिसके पास से मिले हथियारों की लिस्ट देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान हैं. आखिर क्या था इसका प्लान? दिल्ली में एक गुप्त बैठक की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. जांच एजेंसियों को शक है कि राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी. इसी बीच मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन KCP से जुड़े एक बड़े कमांडर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान हाओबिजाम दिलीप सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए पहुंचा था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर उसे दबोचा. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से वांछित था और उसके खिलाफ UAPA के तहत दर्जनों मामले दर्ज हैं. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद मणिपुर के काकचिंग इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई.

भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

बरामद हथियारों में AK-56, अमोघ राइफल और स्कोप लगी M4 राइफल शामिल हैं. इसके अलावा INSAS, AK, SLR, M4 और LMG की कई खाली मैगजीन भी मिलीं. सुरक्षाबलों ने 51 HE बम, दो पैरा बम, 11 डेटोनेटर और चार लेथोड शेल भी जब्त किए हैं. जांच के दौरान करीब दो हजार जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, जिनमें अमोघ, INSAS, AK, .303 और SLR राइफलों में इस्तेमाल होने वाले राउंड शामिल बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस कर रहे पड़ताल

इसके साथ ही अलग-अलग रंगों के बैग, तिरपाल, प्लास्टिक बैग और एक Redmi 13C मोबाइल फोन भी मिला. फोन में Airtel और Jio के सिम कार्ड लगे थे, जिन्हें अब जांच के दायरे में लिया गया है. फिलहाल केंद्रीय एजेंसियां और दिल्ली पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि राजधानी में इस उग्रवादी कमांडर की मौजूदगी का मकसद क्या था. जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं दिल्ली को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी.

यह भी पढ़ेंः BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Pramod Sharma

TAGS

DelhiTerror attackKCP militant DelhiManipur

Trending news

दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
Delhi
दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
Monsoon 2026
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
Maharashtra news
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Eid Namaz
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
Bakrid Qurbani
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
BJP
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा
Karnataka News
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा
CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
भारत की नई स्कीम के सामने कहां टिकता है चीन,अमेरिका और ब्रिटेन का ये अनोखा सिस्टम?
PDS
भारत की नई स्कीम के सामने कहां टिकता है चीन,अमेरिका और ब्रिटेन का ये अनोखा सिस्टम?
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा
pm modi france visit
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा