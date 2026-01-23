'प्लेन में बम है...', अचानक हवा में फैली दहशत, इंडिगो फ्लाइट को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी, दिल्ली से पुणे जा रहा था विमान

Delhi to Pune Flight: अक्सर देखा जाता है कि लोग लंबी दूरी तय करने के लिए फ्लाइट का सहारा लेते हैं, इसी बीच दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट को धमकी भरा पत्र मिला है. जिसके बाद हड़कंप मच गया, हालांकि पुणे में विमान की लैंडिंग हुई और फिर यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. इंडिगो के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है.

इंडिगो की तरफ से बताया गया कि 22 जनवरी को दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट 6ई 2608 में उतरते ही सुरक्षा खतरे की जानकारी मिली. तय प्रोटोकॉल के अनुसार, हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार पूरी तरह सहयोग किया. फ्लाइट के सभी यात्री और क्रू सुरक्षित बाहर उतर गए. हम अपने ग्राहकों, क्रू, और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

इंडिगो की फ्लाइट को धमकी भरा नोट मिला. हालांकि, विमान पुणे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से उतर गए. इसके बाद विमान की जांच की गई.बता दें कि इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में रविवार को बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था. यह मामला दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो फ्लाइट संख्या 6ई-6650 से जुड़ा था, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी.

पुलिस के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के माध्यम से सूचना मिली कि उड़ान के दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संबंधित विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. विमान ने सुबह 9:17 बजे सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में पार्क कराया गया.

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान विमान के अंदर से टिशू पेपर पर हाथ से लिखा हुआ एक नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था, 'प्लेन में बम. इसी नोट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाया. पुलिस ने बताया कि फ्लाइट में कुल 222 यात्री और 8 शिशु सवार थे. इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को विमान से बाहर निकाल लिया गया. हालांकि सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जल्द ही झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. (आईएएनएस)