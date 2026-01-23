Advertisement
trendingNow13083351
Hindi Newsदेशप्लेन में बम है..., अचानक हवा में फैली दहशत, इंडिगो फ्लाइट को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी, दिल्ली से पुणे जा रहा था विमान

'प्लेन में बम है...', अचानक हवा में फैली दहशत, इंडिगो फ्लाइट को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी, दिल्ली से पुणे जा रहा था विमान

Delhi to Pune Flight: दिल्ली से पुणे जा रही एक फ्लाइट में धमकी भरा लेटर मिला, जिसके बाद बवाल मच गया, हालांकि पुणे में विमान की लैंडिंग हुई और फिर यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 23, 2026, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'प्लेन में बम है...', अचानक हवा में फैली दहशत, इंडिगो फ्लाइट को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी, दिल्ली से पुणे जा रहा था विमान

Delhi to Pune Flight: अक्सर देखा जाता है कि लोग लंबी दूरी तय करने के लिए फ्लाइट का सहारा लेते हैं, इसी बीच दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट को धमकी भरा पत्र मिला है. जिसके बाद हड़कंप मच गया, हालांकि पुणे में विमान की लैंडिंग हुई और फिर यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. इंडिगो के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है.

इंडिगो की तरफ से बताया गया कि 22 जनवरी को दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट 6ई 2608 में उतरते ही सुरक्षा खतरे की जानकारी मिली. तय प्रोटोकॉल के अनुसार, हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार पूरी तरह सहयोग किया. फ्लाइट के सभी यात्री और क्रू सुरक्षित बाहर उतर गए. हम अपने ग्राहकों, क्रू, और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

इंडिगो की फ्लाइट को धमकी भरा नोट मिला. हालांकि, विमान पुणे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से उतर गए. इसके बाद विमान की जांच की गई.बता दें कि इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में रविवार को बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था. यह मामला दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो फ्लाइट संख्या 6ई-6650 से जुड़ा था, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के माध्यम से सूचना मिली कि उड़ान के दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संबंधित विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. विमान ने सुबह 9:17 बजे सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में पार्क कराया गया.

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान विमान के अंदर से टिशू पेपर पर हाथ से लिखा हुआ एक नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था, 'प्लेन में बम. इसी नोट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाया. पुलिस ने बताया कि फ्लाइट में कुल 222 यात्री और 8 शिशु सवार थे. इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को विमान से बाहर निकाल लिया गया. हालांकि सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जल्द ही झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

delhi to pune flight

Trending news

पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
बारिश आ गई, बिजली भी कड़-कड़ कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट पढ़ लीजिए
india rain news
बारिश आ गई, बिजली भी कड़-कड़ कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट पढ़ लीजिए
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
weather news
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
Odisha news
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?