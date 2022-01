नई दिल्ली: दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी (DU) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी एमफिल कार्यक्रमों (M.Phil Course) को बंद करने का फैसला (Decision) किया है. दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी ने स्पष्ट किया है कि अब अगले शैक्षणिक सत्र (Next Academic Session) से एमफिल में प्रवेश नहीं होगा. एनईपी (NEP) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry Of Education) भी चाहता है कि विभिन्न विश्वविद्यालय एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त करें.

डीयू ने जारी किया सर्कुलर

गौरतलब है कि पीएचडी (PHD) और एमफिल (M.Phil) दोनों ही रिसर्च से जुड़े हुए पाठ्यक्रम हैं. हालांकि पीएचडी के विपरीत एमफिल एक अल्पकालिक शोध डिग्री (Short Term Research Degree) है. दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी की रिसर्च काउंसिल ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष (सत्र) यानी 2022-23 से एमफिल पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा. काउंसिल (Council) के चेयरमैन के मुताबिक यह फैसला यून‍िवर्स‍िटी की एग्जिक्यूटिव काउंसिल (Executive Council) द्वारा पारित किया जा चुका है और नई शिक्षा नीति (NEP) के प्रावधानों के मद्देनजर एमफिल पाठ्यक्रम को बंद किया जा रहा है.

बंद कर दिया जाएगा एमफिल कोर्स

दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी के इस सर्कुलर से साफ है कि एनईपी के तहत अब एमफिल बंद कर दिया जाएगा. शिक्षाविदों (Academics) का मानना है कि एमफिल वाले छात्रों ने पीएचडी (PHD) में बेहतर प्रदर्शन किया है. इस डिग्री को सिस्टम की किसी जैविक आवश्यकता (Biological Necessity) के कारण नहीं बल्कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों (Provisions) के कारण बंद किया जा रहा है.

अकादमिक परिषद के सदस्य की राय

दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी अकादमिक परिषद (Academic Council) के सदस्य मिथुनराज धूसिया ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह निर्णय कुछ ऐसा है जैसे या तो पीएचडी करने के लिए प्रतिबद्ध (Committed) हों या बिना रिसर्च डिग्री के बने रहें. एनईपी जो पसंद के विज्ञापन पर चल रहा है, छात्रों के वास्तविक विकल्पों (Options) को छीन रहा है. अलाभकारी पृष्ठभूमि (Unprofitable Background) वाले छात्र, विशेष रूप से महिलाएं, एमफिल को एक रिसर्च डिग्री के रूप में देखते थे जिसे वे शिक्षण कार्य की ओर जाने से पहले वहन कर सकते थे.

'एम फिल को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण'

मिथुनराज धूसिया ने कहा कि एम फिल कोर्स (M Phil Course) ने कई पीढ़ियों से डीयू और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों (Indian Universities) में मजबूत पाठ्यक्रम कार्य और उच्च रिसर्च के परिचय के माध्यम से रिसर्च योग्यता (Research Aptitude) विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एम फिल शोध की डिग्री अपने आप में एक अलग डिग्री रही है. यह मास्टर डिग्री से ऊपर है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनईपी 2020 ने एम फिल को बंद कर दिया.

एमफिल का कोर्स दशकों से चल रहा था

दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल (DU Academic Council) के सदस्य रहे प्रोफेसर देव कुमार ने इस विषय पर कहा कि डीयू (DU), जेएनयू (JNU) और जामिया (Jamia) जैसे कुछ गिने-चुने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एम फिल का कोर्स दशकों से चल रहा था. इस कोर्स ने अपनी प्रतिष्ठा, गुणवत्ता और मूल्य को स्थापित और साबित किया है. इसके तहत लघु शोध-प्रबंध (Dissertation) की व्यवस्था थी और कम समय में रिसर्च की मूलभूत ट्रेनिंग विद्यार्थियों को मिलती थी. बड़े रिसर्च वर्क और पीएच-डी के रिसर्च में विद्यार्थियों को इससे काफी मदद मिलती थी. अब एनईपी ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया.

(इनपुट - आईएएनएस)

