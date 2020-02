LIVE: दिल्ली हिंसा मामले में 18 लोगों की मौत, केजरीवाल ने की सेना तैनात करने और कर्फ्यू लगाने की मांग

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून (CAA) को लेकर फैली हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. सोमवार से शुरू हुआ उपद्रवियों का तांडव बुधवार को भी जारी रहा. ताजा अपडेट ये है कि जाफराबाद से लेकर मौजपुर और इसके आसपास के अन्य इलाकों में बेहद कड़ी सुरक्षा और कर्फ्यू लगा हुआ है. दिल्ली पुलिस हर गली मोहल्ले में जाकर गश्त कर रही है.

LIVE UPDATES-

- सुरक्षाबल बाबरपुर क्षेत्र में फ्लैगमार्च कर रहे हैं.

- सीएम केजरीवाल ने कहा कि हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा देना चाहिए. मैं गृह मंत्री को इस बारे में लिख रहा हूं.

Delhi CM: Situation is alarming. Police, despite all its efforts, is unable to control the situation & instill confidence. Army should be called in & curfew should be imposed in rest of affected areas immediately. I am writing to the Home Minister to this effect. (file pic) pic.twitter.com/x9eifxSX3T

— ANI (@ANI) February 26, 2020