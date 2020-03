नई दिल्‍ली: दिल्‍ली हिंसा (Delhi Violence) के मद्देनजर देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) का 17 फरवरी को महाराष्‍ट्र के अमरावती (Amravati) में दिया गया भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सीएए, एनआरसी, और एनपीआर की मुखालफत कर रहे उमर खालिद ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की 24 और 25 फरवरी को भारत यात्रा के मद्देनजर अमरावती में कहा था कि ट्रंप के आने के बाद लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए. मोदी सरकार देश को बांटने का काम कर रही है. गौरतलब है कि ट्रंप की यात्रा के दौरान दिल्‍ली में हिंसा भड़की थी. उस हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है. इस सिलसिले में बीजेपी ने कहा कि उमर खालिद ने दंगा भड़काने की कोशिश की.

बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने उमर खालिद का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने 17 फरवरी को अमरावती में एक भड़काऊ भाषण दिया था. वहां बड़ी संख्‍या में उपस्थित मुस्लिमों से 24 फरवरी को डोनाल्‍ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सड़कों पर उतरने को कहना था.

Umar Khalid, already facing sedition charges, gave a speech in Amaravati on 17Feb, where he exhorted a largely Muslim audience to come out on streets in huge numbers when Trump arrives in India on 24th.

Was the violence in Delhi planned weeks in advance by the Tukde Tukde gang? pic.twitter.com/feUMwpPeKS

