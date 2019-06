नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की तरफ से सोमवार को रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. इस आयोजन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली कैबिनेट के सदस्य, विधायक अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां और आम लोग शामिल हुए. इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खजूर खिलाकर रोजा इफ्तार पार्टी की शुरूआत की. रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि, इस घटना का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.

Delhi: Visuals of 'iftar' hosted by Delhi govt, Chief Minister Arvind Kejriwal & BJP leader Vijendra Gupta also present. Gupta says,'This event has nothing to do with politics & it's a day to meet & greet people with love and kindness. Do not politicise this event.' pic.twitter.com/5J7pvRYRxh

— ANI (@ANI) June 3, 2019