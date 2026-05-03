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Hindi NewsदेशDelhi AC Blast: DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में जली लाशें, दस से ज्यादा गाड़ियों ने बुझाई आग; जानें धमाके की 10 बड़ी बातें

Delhi AC Blast: DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में जली लाशें, दस से ज्यादा गाड़ियों ने बुझाई आग; जानें धमाके की 10 बड़ी बातें

Vivek Vihar AC Fire: दिल्ली के विवेक बिहार में AC ब्लास्ट से चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मौत और कई घायल हुए. दिल्ली अग्निशमन सेवा की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. कई शव बुरी तरह जल गए, जिनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट होगा. हादसे की जांच जारी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 03, 2026, 10:23 AM IST
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Delhi AC Blast
Delhi AC Blast

Delhi AC Blast: राजधानी दिल्ली के विवेक विहार (Vivek Vihar) इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. चार मंजिला इमारत में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे की वजह एसी (AC) में विस्फोट बताया जा रहा है, जिसके बाद आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई. इस भीषण हादसे में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. कई लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते राहत और बचाव कार्य जारी है. आइए जानते हैं दिल्ली AC ब्लास्ट की 10 बड़ी बातें...

1. आग लगने का समय और रेस्क्यू ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:48 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर एक के बाद एक कुल 14 दमकल गाड़ियां भेजी गईं. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 6:25 बजे आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि, तब तक आग इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी. आग बुझाने के बाद भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा.

2. दूसरी मंजिल से शुरू हुई थी आग

दमकल विभाग के अनुसार, आग बी-13 बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट से शुरू हुई थी. एसी में विस्फोट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कुछ ही मिनटों में धुआं और लपटें पूरी इमारत में फैल गईं, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए. खासकर ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले परिवारों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया.

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3. शवों की DNA से होगी पहचान

इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि कई शव इतने बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया. पुलिस के अनुसार, कुछ मामलों में पहचान के लिए DNA टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा. अब तक 3-4 शव शुरुआती चरण में बरामद किए गए थे, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई. अधिकारियों का कहना है कि मलबा पूरी तरह हटने के बाद ही अंतिम आंकड़ा स्पष्ट हो पाएगा.

4. पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

दिल्ली पुलिस और अन्य प्रशासनिक एजेंसियां मौके पर तुरंत पहुंच गईं. शाहदरा के डीसीपी आर पी मीणा ने बताया कि प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

5. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया खौफनाक मंजर

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि चारों ओर अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. एक निवासी चरणजीत सिंह ने बताया कि 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने बालकनी के रास्ते करीब 20 लोगों को बचाया, लेकिन कुछ लोग पीछे के फ्लैट्स में फंसे रह गए. वहीं एक अन्य निवासी रोहित के अनुसार, एसी में धमाका होने के बाद आग लगी. करीब 12-15 लोगों को बचाया गया, लेकिन कुछ लोग अब भी लापता है.

6. झड़प, अफवाहें और डर का माहौल

आग लगने के बाद इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासन ने एहतियातन आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा लिया और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की. राहत कार्य के दौरान लगातार एम्बुलेंस और दमकल की आवाजाही बनी रही. लोगों में इस बात का डर बना रहा कि कहीं इमारत का कोई हिस्सा गिर न जाए.

7.  AC ब्लास्ट: कितना खतरनाक है ये खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी के मौसम में एसी का अत्यधिक उपयोग और खराब मेंटेनेंस ऐसे हादसों की बड़ी वजह बन सकता है. ओवरहीटिंग, गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एसी में विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है. विवेक विहार की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोग अपने घरों में इस्तेमाल हो रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सतर्क हैं?

8. ऐसी घटना से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी टिप्स

लगातार एसी चलाने से कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और ओवरहीटिंग का खतरा रहता है. हर 5-6 घंटे बाद कुछ समय के लिए एसी बंद करना जरूरी है. पुराने या कमजोर तार शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं. हमेशा अच्छी क्वालिटी और ISI मार्क वाले तारों का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: विवेक विहार में AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 जिंदगी खाक

9. नियमित सर्विसिंग कराएं

धूल जमा होने और गैस लीकेज से खतरा बढ़ जाता है. समय-समय पर प्रोफेशनल सर्विसिंग कराना जरूरी है. वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाना बेहद जरूरी है. आउटडोर यूनिट के पास प्लास्टिक, कागज या गैस सिलेंडर जैसी चीजें रखना बेहद खतरनाक हो सकता है.

10. जांच जारी, जिम्मेदारी तय होगी

फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि लापरवाही और छोटी अनदेखी किस तरह बड़े हादसे में बदल सकती है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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