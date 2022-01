दिल्ली के इन इलाकों में रहते हैं तो हो जाएं सावधान! पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित

नई दिल्ली: आमतौर पर दिल्लीवासियों को गर्मियों में पानी की कमी से जूझना पड़ता है, लेकिन यह आलम सर्दी के मौसम में भी बरकरार है. कल यानी 3 जनवरी 2022 को भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई में दिक्कत आएगी. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने इसकी सूचना दी है. दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ट्वीट किए गए हैं. इसमें बताया गया है कि ईस्ट दिल्ली में 3 जनवरी को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. हलांकि, बोर्ड न सप्लाई प्रभावित होने की वजह नहीं बताई है.

डीजेबी (DJB) के मुताबिक, गढ़ी धोबी घाट, मयूर विहार फेज III, स्वास्थ्य विहार, शंकर विहार, चित्रा विहार, लक्ष्मी नगर, पीडी विहार, गगन विहार, गुजरात विहार, सुख विहार, गुरु अंगद नगर इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभवित होगी. इसके अलावा नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के तहत कई क्षेत्र, जिनमें केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, अशोक रोड, निर्माण भवन, सुंदर नगर, लोधी रोड, विज्ञान भवन, कनॉट प्लेस, आर.एम.एल. अस्पताल, जनपथ, आराम बाग, डीआईजेड सेक्टर, रकाब गंज, नॉर्थ को भी पानी की सप्लाई की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, जल बोर्ड की तरफ सूचित किया कि इन क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध होंगे और इसके लिए हेल्पलाइन भी नबंर भी जारी किए गए हैं.

Press Note !

water supply will be affected on 03.01.2022 in the following areas :

Garhi Dhobi Ghat, Mayur Vihar Ph III, Swastya Vihar, Shankar Vihar, Chitra Vihar, Laxmi Nagar, P.D. Vihar, Gagan Vihar, Gujarat Vihar, Sukh Vihar, Guru Angad Ng.

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) January 1, 2022