Why Did Sudden Severe Storm Hit Delhi NCR: गुरुवार की रात दिल्ली-NCR के करोड़ों लोगों के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही. जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक मौसम ने ऐसा खौफनाक यू-टर्न लिया कि पूरा इलाका दहल उठा. कड़कती बिजली, आसमान में छाए धूल के गुबार, और थपेड़े मारती तेज आंधी ने चंद मिनटों में जन-जीवन को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया. हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बिना वक्त गंवाए दिल्ली और उससे सटे इलाकों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है. लेकिन इस बीच, सबसे चौंकाने वाला खुलासा मौसम वैज्ञानिकों ने किया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्ली को अपनी चपेट में लेने वाला यह खतरनाक तूफान दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान की सरजमीं से पैदा हुआ था.
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तबाही की मुख्य जड़ मध्य पाकिस्तान और उसके आस-पास के इलाकों में बना एक बेहद शक्तिशाली 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' (चक्रवाती परिसंचरण) है. इस सिस्टम ने उत्तर-पश्चिम भारत के वायुमंडल में अचानक भारी उथल-पुथल और अस्थिरता पैदा कर दी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की तरफ से आ रही बेहद अशांत, सूखी हवाएं जब भारतीय मैदानी इलाकों में पहले से मौजूद नमी वाली गर्म हवाओं से टकराईं, तो उसने एक बारूद की तरह काम किया.
इस टकराव ने दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान को एक खतरनाक डस्ट स्टॉर्म के मैदान में बदल दिया. इस सिस्टम के एक्टिव होते ही दिल्ली-NCR में हवाओं ने तांडव शुरू कर दिया. आम तौर पर चलने वाली हवाएं अचानक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बदल गईं, जबकि कई इलाकों में हवा के झोंकों की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई, जो पेड़ों और बिजली के खंभों को उखाड़ने के लिए काफी थी.
इस बीच, मौसम विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली के लिए 'रेड अलर्ट' यूं ही जारी नहीं किया गया है. यह अलर्ट तब जारी होता है जब कुदरत का मिजाज जान-माल के लिए बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाए. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील हैं. शुक्रवार यानी कि आज से ये पाकिस्तानी वेदर सिस्टम और ज्यादा आक्रामक रूप अख्तियार कर सकता है, जिससे आने वाले 2 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है.
इस भयानक आंधी-तूफान का एक दूसरा पहलू भी है. पिछले कई दिनों से दिल्लीवाले भीषण गर्मी और दमघोंटू उमस से बेहाल थे. गुरुवार को भले ही सरकारी कांटों पर अधिकतम तापमान 38.7°C दर्ज किया गया था, लेकिन हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि महसूस होने वाला असली तापमान लगभग 44°C के पार पहुंच चुका था. लोग पसीने से तरबतर थे. ऐसे में इस तूफान और उसके बाद हुई बारिश ने तापमान को तो तेजी से नीचे गिराया है और लोगों को तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है, लेकिन यह राहत अपने साथ सुरक्षा की बड़ी चिंताएं भी लेकर आई है.
बाहर के हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे इस मौसम को हल्के में न लें और जब तक कोई बेहद जरूरी काम न हो, घरों से बाहर कदम न रखें. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए ये अहम निर्देश जारी किए हैं:
1. तूफान के दौरान टीन शेड, होर्डिंग्स, साइनबोर्ड और आधी अधूरी बनी इमारतों के पास बिल्कुल न रुकें. ये चीजें उड़कर जानलेवा साबित हो सकती हैं.
2. अपनी गाड़ियां भूलकर भी बड़े पेड़ों के नीचे पार्क न करें और न ही खुद वहां खड़े हों, क्योंकि तेज हवाओं के कारण भारी टहनियां या पूरा पेड़ गिरने का खतरा सबसे ज्यादा है.
3. घरों के अंदर रहते समय कांच की खिड़कियों और दरवाजों से दूर बैठें. इसके अलावा, जलभराव वाले इलाकों, नदियों और तालाबों के पास जाने की गलती बिल्कुल न करें.
मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के इस सिस्टम का असर अगले 24 से 48 घंटों तक पूरी तरह बना रहेगा, इसलिए हर नागरिक को आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर ही भरोसा करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए.