/1 कचौड़ी 2 समोसा... सोशल मीडिया पर कैसे मूवमेंट बना प्रोटेस्ट का स्लोगन? इस ट्रेंड से क्या समझाना चाह रहीं लड़कियां

'एक कचौड़ी दो समोसा, इन मर्दों पर क्या भरोसा' के नारे के जरिए लड़कियां उनके खिलाफ यौन हिंसा और अपराधों के मामलों पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर पुरुषों की जवाबदेही कब सामने आएगी. अक्सर उनके खिलाफ हुए अपराधों में समाज का रवैया केवल महिलाओं पर ही पाबंदी लगाता है, जबकि पुरुषों को कहीं जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता. इन नारों के जरिए लड़कियां उनकी सुरक्षा, छेड़छाड़ और हाल ही में हुए अपराधों पर तीखा कटाक्ष कर रही हैं. वे अपने लिए खुलकर जीने के सुरक्षित माहौल की मांग कर रही हैं. लड़कियों ने पारंपरिक तरीके से गुस्सा जाहिर करने के बदले तुकबंदी और मजेदार स्लोगन के साथ समाज की पितृसत्तात्मक सोच पर कटाक्ष किया है, ताकि सभी का ध्यान इस ओर खींचा जाए.