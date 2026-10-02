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1 कचौड़ी 2 समोसा... सोशल मीडिया पर कैसे मूवमेंट बना प्रोटेस्ट का स्लोगन? इस ट्रेंड से क्या समझाना चाह रहीं लड़कियां

Delhi Women Safety Protest: छात्राओं के प्रदर्शन के बीच उनकी ओर से लगाए जा रहे चुटीले नारे इन दिनों इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसमें कई तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं. इन मजेदार नारों के पीछे ये छात्राएं क्या संदेश देना चाहती हैं?

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 02, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:41 AM IST
1 कचौड़ी 2 समोसा... सोशल मीडिया पर कैसे मूवमेंट बना प्रोटेस्ट का स्लोगन? इस ट्रेंड से क्या समझाना चाह रहीं लड़कियां

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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