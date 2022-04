टाइम पर खाना पहुंचाने के चक्कर में 3 बार खतरे में पड़ी जान, रो पड़ा डिलीवरी बॉय

नई दिल्ली: टाइम पर खाना पहुंचाने के दबाव में एक डिलीवरी बॉय (Food Delivery Boy) तीन बार एक्सीडेंट का शिकार होते-होते बचा. इस डिलीवरी बॉय की व्यथा को स्‍टैंडअप कॉमेडियन साहिल शाह (Stand-Up Comedian Sahil Shah) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि खाना पहुंचने में देरी पर डिलीवरी बॉय पर गुस्‍सा न करें.

साहिल शाह (Sahil Shah) के ट्विटर पर 10 लाख से ज्‍यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने 4 अप्रैल को कई ट्वीट किए, जिसमें उन्‍होंने एक फूड डिलीवरी बॉय (Food delivery Boy) के बारे में बताया है. उन्‍होंने लिखा है, ' एक डिलीवरी बॉय आज मेरे सामने बातें करते हुए रोने लगा. क्‍योंकि मेरा खाना डिलीवर करने से पहले वह तीन बार सड़क हादसे का शिकार होते-होते बचा. मैंने उन्‍हें पानी पिलाया और टिप भी दी. उनसे माफी भी मांगी, क्‍योंकि मेरे 500 रुपए के डिनर की कीमत उनकी जिंदगी से ज्‍यादा नहीं है’.

Today I had a food delivery guy breakdown cause he almost had 3 accidents trying to deliver my food. I gave him water and a good tip and then apologised TO HIM cause my 500 buck dinner should NEVER be worth his life. Pls be nice to your delivery people.

They are doing their best

