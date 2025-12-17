Advertisement
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पहुंचाने पर कितनी कमाई होती है? सारे सवालों के जवाब जानिए



Delivery Boy News: क्या आपने कभी 2 सेकेंड रुककर सोचा है कि एक सामान पहुंचाने पर डिलिवरी ब्वॉय को कितना पैसा मिलता है. क्या उसे कोई सैलरी मिलती है? एक दिन में ये कितना कमा लेते होंगे. आइए सारे सवालों का जवाब जानते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:08 PM IST


सांसद राघव चड्ढा ने संसद में गिग इकॉनमी का जिक्र करते हुए इन डिलिवरी ब्वॉय की कमाई का जिक्र किया है. उन्होंने बेहतर पारिश्रमिक, सोशल सुरक्षा के साथ काम के घंटों का भी जिक्र किया. आपको पता है कि जो डिलिवरी ब्वॉय 10 मिनट के भीतर आपके गेट पर डिलिवरी कर रहा है, उसे एक डिलिवरी पर कितना पैसा मिलता है? कुछ लोग 5 रुपये, कुछ 20 रुपये तक कह देते हैं. अब बात संसद में उठी है तो समझना जरूरी है कि फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन, बिल्किंट, मीशो, जेप्टो या किसी भी एप से जुड़े इन डिलिवरी ब्वॉय को कितनी कमाई हो रही है?

हमने इसके लिए एक बड़ी कंपनी का पेमेंट सिस्टम समझने के लिए प्रयागराज स्थित मऊआइमा के हब इंचार्ज अभिषेक मिश्रा से बात की. उन्होंने एक-एक सवाल का बारीकी से जवाब दिया.  

सवाल- डिलिवरी ब्वॉय को एक पैकेट पहुंचाने पर कितना पैसा मिलता है?

हब इंचार्ज अभिषेक- डिलिवरी ब्वाय का रेट कार्ड होता है. उसके हिसाब से पेमेंट होती है. हमारी कंपनी में एक पैकेट डिलिवरी करने पर 12.50 रुपये दिए जाते हैं. 

सवाल- क्या 12.50 रुपये से ज्यादा भी डिलिवरी ब्वॉय को मिल सकता है?

जवाब- हां, कन्वर्जन अच्छा होता है तो कंपनी 1 रुपये इंसेंटिव के तौर पर बढ़ा देती है. इसमें भी एक मैट्रिक्स होता है. 85 प्रतिशत के ऊपर 50 पैसा और 90 प्रतिशत डिलिवरी करने पर 1 रुपये प्रति डिलिवरी बढ़ जाती है. 

सवाल- एक दिन में कोई डिलिवरी ब्वॉय कितना पैकेट पहुंचा सकता है या पहुंचा पाना संभव है? एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है?

जवाब- इसका कोई तय रूल नहीं है लेकिन जो लोग 1-2 साल का अनुभव रखते हैं वे 80 से 90 डिलिवरी कर सकते हैं. इससे करीब 1100 रुपये की कमाई हो जाती है. 

सवाल- क्या डिलिवरी ब्वॉय को हर हफ्ते छुट्टी मिलती है?

जवाब- नहीं, कोई फिक्स डेट तय करना मुश्किल होता है क्योंकि कस्टमर को डिलिवरी रोज करनी होती है इसलिए छुट्टी मैनेज की जाती है. किसी को आज किसी को कल. या बात करके कोई ऑफ ले सकता है. रूट मैनेज करने के लिए कस्टमर प्रॉमिस डेट का चैलेंज रहता है. 

सवाल- क्या कंपनी तेल और गाड़ी का पैसा देती है?

जवाब- नहीं. यह खर्च डिलिवरी ब्वॉय को खुद उठाना होता है. 

सवाल- क्या दूरी बढ़ने पर डिलिवरी ब्वॉय का पेमेंट भी बढ़ता है?

जवाब- हां, यह आउटर एरिया के लिए होता है. यह हब का इंचार्ज तय करता है कि उसके इलाके में कितने आउटर एरिया हैं और वहां की डिलिवरी होगी तो एक पैकेट डिलिवरी पर 18 रुपये मिलता है. उसका अप्रूवल कंपनी से लेना होता है. 40 पैकेट तक 18 रुपये का प्रावधान है और उससे ज्यादा होता है तो यह घटकर 13 रुपये हो जाता है. 

सवाल- क्या डिलिवरी ब्वॉय का कोई बीमा होता है?

जवाब- हां. होता है. 

आखिरी सवाल- क्या शहर और ग्रामीण अंचल में कंपनी का पेमेंट सिस्टम अलग होता है? यानी गांव में कम और शहर में ज्यादा पैसा मिलता है?

जवाब- कोई बड़ा अंतर नहीं है. लगभग बराबर पेमेंट मिलती है. 

