'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी बड़ी मांग

PM Modi Shinde Family: इस मुलाकात में पीएम मोदी से रुद्रांश की भेंट नहीं हुई मगर वो पहले पीएम मोदी से मिल चुके हैं. रुद्रांश की फैमिली ने बताया कि वो खेल रहा है और इस बार यहां नहीं आ पाया है.
पीएम मोदी अपनी कार्यशैली के लिए तो मशहूर रहते ही हैं कई बार वे अपनी मुलाकातों को लेकर भी चर्चा में आ जाते हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके पांच साल के पोते रुद्रांश की हुई. यह बच्चा खुद इस मीटिंग में मौजूद नहीं था लेकिन उसने पीएम मोदी के लिए एक खास डिमांड भेजी थी.
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए'
असल में एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पत्नी लता शिंदे, सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे और बहू वृषाली शिंदे भी पीएम से मिलने पहुंचे. मुलाकात शुरू होते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रुद्रांश के बारे में पूछा. शिंदे ने बताया कि वह घर पर खेल रहा है लेकिन उसने कहा है कि 'दादाजी मोदी बाबा से फाइटर प्लेन और खिलौने जरूर लेकर आना.
इस पर पीएम मोदी मुस्कुरा दिए. बाद में मीडिया से बातचीत में शिंदे ने कहा कि उनके पोते की मांग बहुत अच्छी है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में जोड़ा कि फाइटर प्लेन हमारी लड़ाई में भी काम आ सकते हैं. इस जवाब के साथ ही रुद्रांश शिंदे चर्चा में आ गए. हालांकि इस मुलाकात में पीएम मोदी से रुद्रांश की भेंट नहीं हुई मगर वो पहले पीएम मोदी से मिल चुके हैं.
फिलहाल शिंदे फैमिली की पीएम मोदी से यह मुलाकात चर्चा में है. संयोग है कि ठीक इसी दिन उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे जहां वे INDIA गठबंधन की डिनर मीटिंग में शामिल हुए. इस पर शिंदे ने तंज कसा कि वो 10 जनपथ जा रहे हैं और हम लोक कल्याण मार्ग. यही बाला साहेब ठाकरे की राह थी.
जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में शिंदे ने पीएम मोदी को भगवान शंकर की एक तस्वीर भी भेंट की जो जम्मू-कश्मीर में हुए 'ऑपरेशन महादेव' की सफलता की प्रतीक थी.
Q1: एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से क्यों मिले?
Ans: वह अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मिलने खास तौर पर दिल्ली आए थे.
Q2: शिंदे के पोते ने पीएम मोदी से क्या मांग रखी?
Ans: पोते रुद्रांश ने कहा कि दादाजी मोदी बाबा से फाइटर प्लेन और खिलौने लेकर आएं.
Q3: शिंदे ने पीएम को क्या भेंट की?
Ans: उन्होंने भगवान शंकर की तस्वीर भेंट की. जो ऑपरेशन महादेव की सफलता को दर्शाती है.
