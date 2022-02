हिजाब विवाद के बाद इस राज्य में उठी PFI पर बैन लगाने की मांग, CM ने केंद्र से की अपील

नई दिल्ली: हिजाब मुद्दे पर चल रहे विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने PFI पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा, 'असम ने भारत सरकार से PFI पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया. वे सीधे तौर पर विध्वंसक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं. वे कट्टरपंथियों से मिल रहे हैं.'

Assam has demanded an immediate complete ban on PFI (Popular Front of India) from the central govt, not because of the hijab issue, it's their democratic right, but because of their direct involvement with subversive activities & radicalisation: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/RJV7h870dU

