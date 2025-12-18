12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, फैसला लेने से पहले SC करेगा घरवालों से बात

Advertisement
Ghaziabad Harish Rana euthanasia case: किसी भी मां-बाप के लिए उसके बच्चे जान से प्यारे होते हैं. लेकिन गाजियाबाद में नियति के हाथों मजबूर एक पैरंट अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रहे हैं.

Written By  Arvind Singh|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:05 PM IST
What is Ghaziabad Harish Rana euthanasia case: पिछले करीब 12 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव युथनेसिया (इच्छा मृत्यु) देने पर कोई फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार उनके घरवालों से बात करेगा. 100 फीसदी दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता पिता ने ही उसे इच्छा मृत्य देने की मांग की है. इस प्रकिया में मरीज को जीवित  रखने वाले आर्टिफिशियल सपोर्ट को हटाकर उसे मरने दिया जाता है.

एम्स की रिपोर्ट से निराश SC

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की मेडिकल हालात को लेकर एम्स को रिपोर्ट देने को कहा था. आज एम्स की रिपोर्ट देखकर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने गहरी निराशा जाहिर की

'हमें कड़ा फैसला लेना होगा'

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुःखद रिपोर्ट है. यह हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल फैसला है. पर हम इस लड़के को यूं अपार दुःख में नहीं रख सकते. हम उस स्टेज में है, जहां आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा.

कोर्ट ने रिपोर्ट की कॉपी एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और याचिकाकर्ता के वकील रश्मि नंदकुमार को भी देने को कहा है. कोर्ट ने दोनों वकीलों से आग्रह किया है कि वो रिपोर्ट का अध्ययन कर  लड़के के घरवालों से बात करें और फिर अपनी राय से कोर्ट को अवगत कराएं.

घरवालों से अकेले में मिलेगा कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लड़के के घरवालों से बात करना सही नहीं रहेगा. इसलिए कोर्ट ने उनसे आग्रह किया है कि वो 13 जनवरी को शाम 3 बजे कमेटी रूम में मौजूद रहे. कोर्ट उनसे बात कर इस बारे में अंतिम फैसला लेगा.

हरीश के साथ क्या हुआ था?

चंडीगढ़ में रह कर पढ़ाई कर रहे हरीश 2013 में अपने पेइंग गेस्ट हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे. इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थी.उसके बाद से वह लगातार बिस्तर में अचेत हालत में है.बिस्तर पर पडे रहने के कारण उनके शरीर पर घाव बन गए है. 

रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड...  सेवानिवृति से ऐन पहले ताबड़तोड़ आदेश देने पर CJI सूर्यकांत का तंज

जिला अस्पताल ने दी थी ये रिपोर्ट

एम्स से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी. उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हरीश की हालात बेहद ही खराब है. उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश की हालत को लेकर दूसरी राय के लिए एम्स से रिपोर्ट तलब की थी. 

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

