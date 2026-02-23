पसमांदा मुसलमानों के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब पेश करने होंगे ये आंकड़े

Advertisement
सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने पसमांदा मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या केवल पसमांदा ही एकमात्र पिछड़ा वर्ग है? याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अगली सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:32 PM IST
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक ऐसे मामले की सुनवाई हुई, जिसकी गूंज आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दे सकती है. पूरा मामला 'पसमांदा मुसलमानों' के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत नौकरियों और दाखिले में आरक्षण की मांग वाली याचिका से जुड़ा है. 

दरअसल, सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की और पिछड़े मुस्लिम समुदायों का विवरण मांगा. याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पसमांदा मुसलामों के लिए ओबीसी कोटे के तहत 10 प्रतिशत का अलग आरक्षण तय किया जाए. आइए आपको पूरा प्रकरण समझाते हैं...

सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ? 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अंजना प्रकाश की ओर से दलील दी गई है कि यह वर्ग (पसमांदा) बेहद गरीब है. हालांकि, चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इस संबंध में पहले पुराने आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे. बिना किसी ठोस डेटा के कोई भी आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तैयारी पर भी सवाल खड़े किए. 

सीजेआई की ओर से पूछा गया कि डेटा कहां है, यह कैसे साबित होगा कि केवल पसमांदा ही मुसलमानों में एकमात्र पिछड़ा वर्ग है. सीजेआई ने यह भी पूछा कि अन्य गरीब मुस्लिमों की कीमत पर आप सिर्फ पसमांदाओं को ही क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं. न्यायालय की ओर से पूछा गया कि कितने मुस्लिम पिछड़े हैं, इसका आंकड़ा कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओबीसी केवल सामाजिक स्थिति नहीं, बल्कि आर्थिक पहलू भी है. 

याचिकाकर्ता ने मांगा समय 

न्यायालय में याचिकाकर्ता अंजना प्रकाश ने शुरुआत के समय ही पीठ से यह आग्रह किया कि पसमांदा समाज के आरक्षण से जुड़ी इस जनहित याचिका को आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के आरक्षण से जुड़े एक अन्य लंबित मामले के साथ जोड़ा जाए. बता दें कि साल 2005 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने पिछड़े मुसलमानों को चार प्रतिशत का आरक्षण दिया, इस आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना किसी आंकड़े के कोटे पर बात नहीं की जा सकती. कोर्ट के होमवर्क वाले सवाल पर अंजना प्रकाश ने कहा कि उनकी ओर से सवालों के जवाब में एक नोट दाखिल किया जाएगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी.

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी

Pasmanda Muslim

