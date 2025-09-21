नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और...पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज पिटारे में क्या होगा खास?

PM Modi Address: पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, जब से ये खबर मीडिया में आई हलचल मच गई है. लोगों का कहना है कि पीएम अपने संबोधन में GST सुधारों पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार 22 सितंबर से देशभर में नए GST सुधार लागू करने वाली है, कुछ का मानना है पीएम टैरिफ पर भी बात कर सकते हैं. इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं वो मौके, जब पीएम ने देश को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने क्या ऐलान किया था.

नोटबंदी का किया था ऐलान

सबसे पहले हम बात करेंगे नोटबंदी के बारे में, साल 2016 में पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान किया था. 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी करने की घोषणा की थी. पीएम की इस घोषणा से पूरा देश हिल गया था. उन्होंने इस फैसले के पीछे भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करने की बात कही थी.

मिसाइल का सफल परीक्षण

पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को देश को संबोधित किया था. इस दिन भारत ने एंटी सैटलाइट का सफल परीक्षण किया था. उन्होंने अपने संबोधन में टिफेंस टेक्नोलॅाजी के बारे में देश वासियों से बात की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुच्छेद 370 को लेकर संबोधन

पीएम के सबसे ऐतिहासिक संबोधनों में से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद वाला संबोधन माना जाता है. 8 अगस्त 2019 को पीएम ने देश वासियों को संबोधित किया था. इस दिन पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लेकर बात की थी. सरकार का ये एक ऐतिहासिक फैसला था.

अयोध्या फैसले को लेकर संबोधन

सुप्रीम कोर्ट ने भगवान रामजन्मभूमि को लेकर फैसला सुनाया था. इसके बाद 9 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश वासियों को संबोधित किया था और लोगों से शांति की अपील की थी.

कोविड-19 महामारी के दौरान - 2020-21

कोविड महामारी के दौरान 19 मार्च 2020 में पीएम ने जनता कर्फ्यू पालन करने की अपील की थी. इसके अलावा 12 मई, 2020 को अर्थव्यवस्था को सहारा देने और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की था साथ ही साथ प्रतिबंधों में ढील के साथ 'अनलॉक 2.0' के दिशानिर्देशों के बारे में लोगों से बात की थी और वैक्सीन अभियान के साथ कोविड की परिस्थितियों पर भी बात की थी.

19 नवंबर, 2021

गुरु नानक जयंती पर, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग एक साल से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया था. उन्होंने किसानों से घर लौटने का आग्रह करते हुए कहा, "मैं किसानों से अपने परिवारों के पास घर लौटने का आग्रह करता हूं और आइए एक नई शुरुआत करें.

ऑपरेशन सिंदूर - 12 मई, 2025

पहलगाम हमले के जवाब में भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की, भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी वीरता के लिए सलाम किया और कहा कि यह ऑपरेशन "एक जवाब" था. पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक साथ हैं. उन्होंने इस सफलता को "हमारे देश की हर मां और बहन" को समर्पित किया.