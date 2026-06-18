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साइबर हमलों के खिलाफ लोगों को अलर्ट करने के लिए लॉन्च हुई 'डिमिस्टिफाइंग साइबरसिक्योरिटी'

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सेना करती है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहती है, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन एक नई डिजिटल सीमा बन चुका है. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन आज साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.

Published: Jun 18, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:49 PM IST
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