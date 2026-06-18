ब्रिजेश सिंह ने कहा कि सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता में भी निहित होती है. उन्होंने कहा कि कई लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लिखने या बोलने का अवसर नहीं मिल पाता. ऐसे में जब दुर्गा प्रसाद दुबे जैसे लोग अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है.