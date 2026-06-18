नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सभागार में डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे की 'डिमिस्टिफाइंग साइबर सिक्योरिटी' पुस्तक का लोकार्पण किया गया. इस मौरे पर सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक ब्रिजेश सिंह ने डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला.
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ब्रिजेश सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा का महत्व अत्यंत बढ़ गया है. डेटा संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने जैसे कारणों से हर व्यक्ति के लिए साइबर सुरक्षा आवश्यक हो गई है. इसलिए समाज में साइबर सुरक्षा की मानसिकता विकसित करना बेहद जरूरी है.
ब्रिजेश सिंह ने कहा कि सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता में भी निहित होती है. उन्होंने कहा कि कई लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लिखने या बोलने का अवसर नहीं मिल पाता. ऐसे में जब दुर्गा प्रसाद दुबे जैसे लोग अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है.
उन्होंने कहा कि AI के दौर में, जब मशीनें अभूतपूर्व मात्रा में सामग्री तैयार कर रही हैं, तब मनुष्यों के लिए लिखना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. उन्होंने लोगों को ब्लॉग लेखन से शुरुआत करने और अपने अनुभवों को दस्तावेज के रूप में संजोने की सलाह दी.
ब्रिजेश सिंह ने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं में से एक है. देश लगातार साइबर हमलों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों और पेशेवरों के योगदान से भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति की मजबूत नींव साइबर सुरक्षा पर आधारित होगी.
पुस्तक के लेखक डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक जटिल विषय है और इस पुस्तक के माध्यम से इसे सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पुस्तक पाठकों को साइबर सुरक्षा से जुड़े मिथकों को समझने और भविष्य की चुनौतियों के प्रति जागरूक होने में मदद करेगी.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सेना करती है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहती है, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन एक नई डिजिटल सीमा बन चुका है. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन आज साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.
उन्होंने बताया कि जून 2025 में भारत में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या 100 करोड़ (1 बिलियन) के आंकड़े को पार कर गई, जो देश के तेजी से विकसित होते डिजिटल इकोसिस्टम को दर्शाता है. लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत (सेवानिवृत्त) ने भी अपने विचार साझा किए और डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे के कार्यों की सराहना की. वहीं, मनीष खुराना ने पुस्तक का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला.
कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. इस दौरान गणमान्य अतिथियों ने पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया. समारोह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और शोधकर्ता भी उपस्थित रहे. पुस्तक लोकार्पण के बाद 'प्रौद्योगिकी से परे साइबर सुरक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में नेतृत्व, सुदृढ़ता और विश्वास' विषय पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान उपस्थित थे. वहीं, विशिष्ट अतिथियों में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत (सेवानिवृत्त), पीडब्ल्यूसी इंडिया में रिस्क कंसल्टिंग सर्विसेज के पार्टनर एवं लीडर सिद्धार्थ विश्वनाथ और ब्लूम्सबरी इंडिया पब्लिशिंग के मनीष खुराना शामिल रहे.