Afghanistan Foreign Minister: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं. अपने इस दौरे के दौरान मुत्ताकी सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद इस्लामिक शिक्षा के बड़े संस्थान 'दारुल-उलूम' में भी जाएंगे. उनके देवबंद जाने को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल पैदा हुए. इन सब सवालों के जवाब मुत्ताकी ने शुक्रवार को अफगान दूतावास में हुई प्रेस कांफ्रेंस में दिए हैं.

देवबंद जाने पर क्या बोले मुत्ताकी?

प्रेस कांफ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि आखिर वो देवबंद क्यों जा रहे हैं? मुत्ताकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब कोई देवबंद जाता है, तो क्या करता है? नमाज पढ़ता है, उसातज़ह (टीचर्स) से मिलता है, छात्रों से मिलता है. उन्होंने आगे कहा कि देवबंद तो इस्लामी शिक्षा का एक बहुत बड़ा और एतिहासिक केंद्र है. मुत्ताकी ने आगे कहा,'देवबंद के उलेमा और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच बहुत पुराना रिश्ता है. इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं.'

'देवबंद रूहानी केंद्र है'

मुत्ताकी ने बताया,'हमारे लिए देवबंद को हम एक रूहानी केंद्र समझता है ' हम चाहते हैं कि हमारी इस्लामिक नेताओं से मुलाकात हो जाए. दोनों देशों के बीच यहां आना-जाना शुरू हो जाएं. अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स देवबंद में इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में शिक्षा हासिल करने आते हैं. मुत्ताकी से पाकिस्तान को लेकर पूछा गया कि पाक विरोधी अफगानिस्तान पर साजिश लगाते हैं. जवाब में उन्होंने कहा कि यह तो आप उन्हीं से पूछिए, हम तो किसी भी देश के खिलाफ किसी भी गतिविधियों को पनाह देने की हिमायत नहीं करते.

प्रेस कांफ्रेस में महिलाओं को नहीं बुलाया

बता दें कि इसी प्रेस कांफ्रेंस में महिलाओं को ना बुलाने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है. विपक्षी नेता केंद्र सरकार और विदेश मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया. प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम और महुआ मोइत्रा ने भी सरकार पर हमला बोला. यहां तक कि पी चिदंबरम ने तो पुरुष पत्रकारों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था और प्रेस कांफ्रेंस से वॉक आउट कर देना चाहिए था.