Advertisement
trendingNow12957029
Hindi Newsदेश

अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी...पुरानी कहानी

Amir Khan Muttaqi: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने देवबंद जाने की वजह बता दी है. उन्होंने कहा कि देवबंद और अफगानिस्तान उलेमाओं के बीच का रिश्ता बहुत पुराना है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी...पुरानी कहानी

Afghanistan Foreign Minister: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं. अपने इस दौरे के दौरान मुत्ताकी सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद इस्लामिक शिक्षा के बड़े संस्थान 'दारुल-उलूम' में भी जाएंगे. उनके देवबंद जाने को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल पैदा हुए. इन सब सवालों के जवाब मुत्ताकी ने शुक्रवार को अफगान दूतावास में हुई प्रेस कांफ्रेंस में दिए हैं.

देवबंद जाने पर क्या बोले मुत्ताकी?

प्रेस कांफ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि आखिर वो देवबंद क्यों जा रहे हैं? मुत्ताकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब कोई देवबंद जाता है, तो क्या करता है? नमाज पढ़ता है, उसातज़ह (टीचर्स) से मिलता है, छात्रों से मिलता है. उन्होंने आगे कहा कि देवबंद तो इस्लामी शिक्षा का एक बहुत बड़ा और एतिहासिक केंद्र है. मुत्ताकी ने आगे कहा,'देवबंद के उलेमा और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच बहुत पुराना रिश्ता है. इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं.'

यह भी पढ़ें: अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, सरकार ने दिया जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

'देवबंद रूहानी केंद्र है'

मुत्ताकी ने बताया,'हमारे लिए देवबंद को हम एक रूहानी केंद्र समझता है  ' हम चाहते हैं कि हमारी इस्लामिक नेताओं से मुलाकात हो जाए. दोनों देशों के बीच यहां आना-जाना शुरू हो जाएं. अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स देवबंद में इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में शिक्षा हासिल करने आते हैं. मुत्ताकी से पाकिस्तान को लेकर पूछा गया कि पाक विरोधी अफगानिस्तान पर साजिश लगाते हैं. जवाब में उन्होंने कहा कि यह तो आप उन्हीं से पूछिए, हम तो किसी भी देश के खिलाफ किसी भी गतिविधियों को पनाह देने की हिमायत नहीं करते. 

प्रेस कांफ्रेस में महिलाओं को नहीं बुलाया

बता दें कि इसी प्रेस कांफ्रेंस में महिलाओं को ना बुलाने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है. विपक्षी नेता केंद्र सरकार और विदेश मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया. प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम और महुआ मोइत्रा ने भी सरकार पर हमला बोला. यहां तक कि पी चिदंबरम ने तो पुरुष पत्रकारों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था और प्रेस कांफ्रेंस से वॉक आउट कर देना चाहिए था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Deoband

Trending news

कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..