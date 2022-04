Deoghar Ropeway Mishap: रोपवे हादसे के बाद केंद्र का निर्देश, सभी को करना होगा फॉलो

नई दिल्लीः झारखंड के देवघर में हुए हृदयविदारक रोपवे हादसे के बाद केंद्र ने एजवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में रोपवे प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटनेंस को बिल्कुल मानकों पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसा हादसा फिर न हो. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जारी किए निर्देश में कहा है कि राज्य सरकार सेफ्टी ऑडिट के लिए किसी क्वालिफाइड कंपनी को नियुक्त करे. इसके साथ ही हर रोप वे प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए मैनुअल तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है.

देवघर रोपवे दुर्घटना के बाद केंद्र ने मंगलवार को सभी राज्यों से प्रत्येक रोपवे प्रोजेक्ट के सुरक्षा ऑडिट करने और ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने को कहा. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा कि प्रत्येक रोपवे प्रोजेक्ट के लिए, एक रखरखाव नियमावली और कार्यक्रम होना चाहिए ताकि सुरक्षा मानक अच्छे उद्योग व्यवहार के अनुरूप हों और ऐसी घटना दोबारा न हो.

MHA issues advisory in wake of ropeway accident in Deoghar, Jharkhand.

"Op & maintenance of ropeway projects need to be scrupulously adhered to. State Govt must engage qualified firm for carrying out safety audit. For each ropeway project a maintenance manual must be prepared." pic.twitter.com/cM05JFVTPR

— ANI (@ANI) April 12, 2022