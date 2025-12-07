Advertisement
trendingNow13032522
Hindi Newsदेश

भूख-प्यास और 6 साल की बेटी, BSF वालों ने कहा था- पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की दर्दनाक कहानी सुन आप भी रो देंगे!

सोचिए क्या हो अगर आप अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे हों और पुलिस दरवाजा खटखटाए. आमना-सामना होते ही पुलिस फरमान सुना दे कि फौरन घर छोड़ दूर चले जाओ, पलटकर मत देखना वरना गोली मार देंगे. ऐसी हालात में आप पर क्या बीतेगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूख-प्यास और 6 साल की बेटी, BSF वालों ने कहा था- पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की दर्दनाक कहानी सुन आप भी रो देंगे!

Sunali Khatun Dhaka story: सोचिए क्या हो अगर आप अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे हों और पुलिस दरवाजा खटखटाए. आमना-सामना होते ही पुलिस फरमान सुना दे कि फौरन घर छोड़ दूर चले जाओ, पलटकर मत देखना वरना गोली मार देंगे. ऐसी हालात में आप पर क्या बीतेगी. खासकर बीबी-बच्चे साथ हों, तो यकीनन कोई भी अपने परिवार की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा. कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी सुनाई है ढाका से डिपोर्ट हुई प्रेगनेंट महिला सुनाली खातून की जिसे अपनी 6 साल की बच्ची के साथ जंगल में कटीली बाड़ पारकर बांग्लादेश जाना पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Sunali Khatun

Trending news

कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी