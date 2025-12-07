भूख-प्यास और 6 साल की बेटी, BSF वालों ने कहा था- पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की दर्दनाक कहानी सुन आप भी रो देंगे!

Trending Photos
Sunali Khatun Dhaka story: सोचिए क्या हो अगर आप अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे हों और पुलिस दरवाजा खटखटाए. आमना-सामना होते ही पुलिस फरमान सुना दे कि फौरन घर छोड़ दूर चले जाओ, पलटकर मत देखना वरना गोली मार देंगे. ऐसी हालात में आप पर क्या बीतेगी. खासकर बीबी-बच्चे साथ हों, तो यकीनन कोई भी अपने परिवार की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा. कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी सुनाई है ढाका से डिपोर्ट हुई प्रेगनेंट महिला सुनाली खातून की जिसे अपनी 6 साल की बच्ची के साथ जंगल में कटीली बाड़ पारकर बांग्लादेश जाना पड़ा था.
