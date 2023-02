UP Vidhansabha News: ऐसा क्या दिखाया बृजेश पाठक ने कि विधानसभा के अंदर सपा की बोलती हो गई बंद, शुरू हो गया हंगामा

BJP And SP In UP Vidhansabha: लखनऊ विधानसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया और भाजपा सरकार पर हल्ला बोला. उन्होंने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से कई सवाल किए. शिवपाल यादव ने कहा कि वर्तमान में यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं. जिला अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं हैं. लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं. अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए तो वहां की स्थिति बहुत बुरी है. अधिकतर स्वास्थ्य केंद्रों में ताले पड़े हुए हैं. स्टाफ नर्स तक नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है. डेंगू और मलेरिया जैसी तमाम घातक बीमारियां फैली हुई हैं, उससे भी निपटने के कोई इंतजाम नहीं है. सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है जो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं. विज्ञापनों को देखकर लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं लेकिन धरातल पर देखा जाए तो पूरा विभाग वेंटिलेटर पर चल रहा है. कोरोना के समय जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे आज कोई भी उनमें से सही नहीं है. सब कबाड़ हो चुके हैं. अस्पतालों के अंदर वसूली चरम पर चल रही है.

बिल्डिंग तो अच्छी है, मगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं शिवपाल यादव ने अपने क्षेत्र के ताखा ब्लाक की सीएचसी पर बोलते हुए कहा कि बिल्डिंग तो बहुत सुंदर बनी हुई है लेकिन अभी तक उसमें डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है. इसके अलावा भी तमाम स्टाफ की कमी है जिसके चलते सीएचसी का होना और ना होना बराबर है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मैंने अपनी विधायक निधि से 3 लाख दिए थे. इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था लेकिन आज तक वहां किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है जिसके कारण लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है. शिवपाल ने कहा कि मंत्री जी आप छापे तो रोज मारते हैं और दरबार भी लगाते हैं जिसमें तमाम अधिकारी आते हैं लेकिन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है तो ऐसा छापा मारने से क्या फायदा? जब स्थिति वैसे ही है. बृजेश पाठक ने दिखाई सदन में पेपर की कटिंग मानो ऐसा लग रहा था जैसे बृजेश पाठक को सब कुछ पहले से ही पता हो. उन्होंने शिवपाल की बात बड़े धैर्य से सुनी. इसके बाद जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने सपा सरकार के समय के पुराने न्यूज पेपर की कटिंग सदन के सामने लोगों को दिखाई. बृजेश पाठक ने शिवपाल के सवालों को बदले की भावना बताया. उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में स्वास्थ्य महकमे में सिर्फ लूट होती थी. सरकारी योजनाओं में सपा की सरकार ने जमकर लूट मचाई. डॉक्टरों से मिलीभगत करके आधा पैसा लेकर उनको ड्यूटी करने से रोकते थे लेकिन भाजपा सरकार में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सभी विभागों में काम हो रहा है.