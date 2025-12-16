'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट', क्या है फडणवीस का प्लान?

Ajit Pawar: महाराष्ट्र कि सियासत में किसी न किसी बात को लेकर पक्ष-विपक्ष में रार छिड़ी रहती है. इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा कि CM का फैसला आखिरी है. जानिए उन्होंने किस बात पर ये बयान दिया.
Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. शिवसेना के दोनों गुट किसी न किसी बात को लेकर एक-दूसरे पर तंज कसते रहते हैं. हालांकि इन दिनों महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को लेकर काफी ज्यादा हलचल है, इसी बीच पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में सीट-शेयरिंग पर बोलते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) लीडर अजित पवार ने कहा कि CM का फैसला आखिरी है, जानिए उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया.
सीएम का फैसला आखिरी होगा
पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में सीट-शेयरिंग पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर का कोई भी स्टैंड सोच-समझकर लिया गया होगा और वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए फाइनल होगा. आगे कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है, तो उन्होंने बहुत सोच-समझकर कहा होगा. चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में BJP के सुप्रीम लीडर हैं. उन्होंने जो भी कहा है वह फाइनल होगा.
कहां पर है NCP का फोकस
दरअसल सीएम ने कहा था कि BJP और NCP पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में अलग-अलग सिविक इलेक्शन लड़ सकते हैं. पवार ने इस बात पर जोर दिया कि NCP का अभी का फोकस अपने ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करना और दोनों सिविक बॉडीज में अच्छा परफॉर्मेंस पक्का करना होगा, जहां तक NCP की बात है हम पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में पार्टी की जीत पक्की करने की पूरी कोशिश करेंगे. दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. नॉमिनेशन फाइल करने से पहले आखिरी फैसला लिया जाएगा.
सीएम ने कही थी ये बात
इससे पहले बोलते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मिलकर सिविक चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा है. हालांकि, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ का खास तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अजित पवार के साथ बातचीत पहले ही हो चुकी है और दोनों पार्टियां इस इलाके में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऑप्शन चुन सकती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार और हम पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते. अगर हम ऐसा करते हैं, तो इससे किसी तीसरी पार्टी को फायदा होगा. हम एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह एक फ्रेंडली फाइट होगी.
कब होगी वोटिंग
पवार का ये बयान महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन के राज्य भर में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की घोषणा के एक दिन बाद आया है. जिसमें बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) शामिल हैं वोटिंग 15 जनवरी को होगी, और काउंटिंग 16 जनवरी को होगी. (ANI)
