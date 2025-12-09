'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार, कह दी ये बात

Karnataka News: कर्नाटक में सत्ता की कुर्सी को लेकर तकरार छिड़ी है. ढाई साल के फार्मूले के हिसाब से सिद्धारमैया का समय पूरा हो गया है. ऐसे में डीके शिवकुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्य कांग्रेस प्रेसिडेंट डी.के. शिवकुमार ने MLC यतींद्र सिद्धारमैया की CM पद के मुद्दे पर की गई टिप्पणी पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि वह बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

जो भी हो अच्छा हो

MLC यतींद्र सिद्धारमैया ने एक बयान देते हुए कहा था कि चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे और हाईकमान ने डी.के. शिवकुमार के पद के दावों को खारिज कर दिया है. उनकी इस टिप्पणी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत खुश हूं, सब कुछ अच्छा हो, राज्य के लिए अच्छा हो.

लगाए गए नारे

इतना ही नहीं जब वो बेलगावी के सांबरा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो “शिवकुमार अगले CM” के नारे लगाए गए. ये नारा ऐसे समय पर लगाया गया जब यतींद्र ने कहा था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. इसके अलावा कांग्रेस MLC चन्नाराज हट्टीहोली ने सोशल मीडिया पर बेलगावी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्वागत करते हुए एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्हें चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार कहा. बता दें कि चन्नाराज, शिवकुमार की करीबी सहयोगी मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के भाई हैं.

करना चाहिए इंतजार

मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए, MLC चन्नाराज ने कहा कि जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवकुमार दोनों ने कहा है कि वे हाईकमान के फैसलों का पालन करेंगे ऐसे समय में यतींद्र का बयान गैर-जरूरी था. जब हाईकमान ने कहा है कि वह सही फैसला लेगा, तो हमें तब तक इंतजार करना होगा. इस मुद्दे पर बोलते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और हाईकमान के फैसले आखिरी होंगे. जब पूछा गया कि लीडरशिप के मामलों पर बार-बार कमेंट करने के लिए यतींद्र के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो मंत्री ने कहा कि नेताओं को पब्लिक में बयान देते समय सावधान और जिम्मेदार होना चाहिए. इसके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी इसपर टिप्पणी की. (IANS)