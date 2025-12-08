'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Pawan Kalyan: अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं. अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में बोलते हुए कहा कि धर्म (भगवद गीता) और संविधान एक जैसे हैं. उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल खड़ा हो गया है. पूरे देश में इस बयान की चर्चा हो रही है, वहीं कांग्रेस ने इसपर पलटवार भी किया है.

धर्म और संविधान एक जैसे हैं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गीता उत्सव इवेंट में बोलते हुए पवन कल्याण ने कहा, धर्म (भगवद गीता) और संविधान एक जैसे हैं. उन्होंने असली संविधान में भगवान कृष्ण को अर्जुन को गीता देते हुए दिखाने वाले चित्र पर जोर दिया और कहा कि इसे जानबूझकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से ऊपर रखा गया था क्योंकि यह भारत के नैतिक नजरिए को दिखाता है. उन्होंने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म और संविधान अलग-अलग दुनिया के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. धर्म एक नैतिक दिशा है और संविधान एक कानूनी दिशा है. दोनों का मकसद एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और दयालु समाज बनाना है.

कांग्रेस ने किया पलटवार

कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने एक्टर-पॉलिटिशियन की आलोचना करते हुए कहा कि जो सेलिब्रिटीज संविधान को नहीं समझते, वे ऐसे बयान देते हैं. संविधान सेक्युलर है, इसमें धर्म के लिए कोई जगह नहीं है. इसके अलावा कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने भी कल्याण की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें कानून और धर्म दोनों की समझ नहीं है. संविधान और धर्म एक नहीं हो सकते हैं.

बीजेपी ने दिया साथ

एक तरफ कांग्रेस ने जहां पवन कल्याण के स्पीच पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता महेश टेंगिनकाई ने उनके बयान को सही बताया है और कहा कि "पवन ने जो कहा वह सही है, सिद्धांत वही हैं. यह पहली बार नहीं है जब पवन कल्याण अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आए, इससे पहले भी उनके कई बयान सुर्खियों में आए हैं.