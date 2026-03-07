Advertisement
trendingNow13132376
Hindi Newsदेशगुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी

गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी

राम रहीम 2017 से दो रेप केस में 20 साल की सजा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. हालांकि, मई 2024 में, हाई कोर्ट ने उसे 2002 में डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया था. पंजाब में 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं से जुड़ी कई FIR में भी उनका नाम है, जिनकी जांच अभी भी चल रही है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gurmeet Ram Rahim
Gurmeet Ram Rahim

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है. इससे पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति हत्याकांड में क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया है.

छत्रपति को 24 अक्टूबर 2002 को उनके घर पर बिल्कुल पास से गोली मारी गई थी. यह हत्या अखबार में एक गुमनाम चिट्ठी छपने के कुछ महीने बाद हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे डेरा में साध्वी के तौर पर शामिल होने वाली महिलाओं का डेरा प्रमुख ने यौन उत्पीड़न और रेप किया था. 17 जनवरी 2019 को, पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने राम रहीम और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई और ₹50,000 का जुर्माना लगाया. डेरा प्रमुख और दूसरे आरोपियों ने 2019 में इस आदेश को चुनौती दी और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है.

2017 से दे रेप केस में 20 साल की सजा काट रहा है डेरा चीफ

राम रहीम 2017 से दो रेप केस में 20 साल की सजा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. हालांकि, मई 2024 में, हाई कोर्ट ने उसे 2002 में डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया था. पंजाब में 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं से जुड़ी कई FIR में भी उनका नाम है, जिनकी जांच अभी भी चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Ram Rahim

Trending news

गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता