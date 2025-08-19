PM मोदी और RSS को लेकर बनाया था आपत्तिजनक कार्टून, अब सोशल मीडिया पर माफी मांगेंगे, SC को दी जानकारी

SC News: मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि इस मामले में विवादित पोस्ट डिलीट नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जांच जारी है. इस दौरान हेमंत मालवीय को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफी मांगने दीजिए. उनसे अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए कि वो जांच में सहयोग देंगे और दूसरी कोई हरकत नहीं करेगे.
Derogatory cartoon on PM modi and RSS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर विवादित कार्टून बनाने के चलते एफआईआर का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफी मांगेंगे. मालवीय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है कि वो फेसबुक, इंस्ट्राग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफीनामा जारी करेंगे. मालवीय ने मध्यप्रदेश में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि इस मामले में विवादित पोस्ट को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जांच जारी है. इस दरम्यान हेमंत मालवीय को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफी मांगने दीजिए. उनसे अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए कि वो जांच में सहयोग देंगे और दूसरी कोई हरकत नहीं करेगे. कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताते हुए मालवीय को 10 दिनों में माफी मांगने को कहा है. कोर्ट ने इस दरम्यान मालवीय की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.
क्या था हेमंत मालवीय पर आरोप
कोविड वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठाने वाला ये अभद्र कार्टून हेमंत मालवीय ने 2021 में बनाया था. इस कार्टून में पीएम और आरएसएस को अभद्र तरीक़े से दिखाया गया था. 2025 में एक फेसबुक यूजर ने अपनी पोस्ट में आपत्तिजनक कमेंट के साथ इस कार्टून को फिर से इस्तेमाल किया जिसके चलते इंदौर के आरएसएस कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने लसूड़िया पुलिस थाने में इस साल मई मे एफआईआर दर्ज करवाई थी.
HC से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जून 2025 में हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने मालवीय की भगवान शिव के बारे में अनुचित टिप्पणी और पीएम आरएसएस के अभद्र कार्टूनों का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और विवादित कैरिकेचर बनाते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया.हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद मालवीय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
