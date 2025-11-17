2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत! हो चुका है बड़ा 'खेला'

India Bangladesh Extradition Treaty: सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटीबीडी) ने फांसी की सजा सुना दी. ICTBD ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया और 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड भी कहा. इसके बाद बांग्लादेश ने भारत को 2013 की प्रत्यर्पण संधि याद दिलाते हुए शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग कर दी. इस मांग और 2013 की प्रत्यर्पण संधि के हवाले के बावजूद भारत शेख हसीना को नहीं सौंपेगा. आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह.

दरअसल 2013 की संधि के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं. इस नए संशोधन के मुताबिक दोनों देश उन्हीं अपराधियों का प्रत्यर्पण संधि करेंगे, जिन्हें 4 महीने या उससे अधिक समय की सजा हो चुकी हो. अब बांग्लादेश ने भारत को लिखे गए पत्र में 2013 की संधि का जिक्र तो किया है लेकिन साल 2016 में प्रत्यर्पण संधि को लेकर हुए संशोधन का जिक्र नहीं किया है. ऐसे में शेख हसीना के लिए उनकी प्रत्यर्पण संधि फिट नहीं बैठ पाएगी. क्योंकि शेख हसीना को अभी तक किसी मामले में कोई सजा नहीं हुई है.

क्या थी भारत-बांग्लादेश के बीच 2013 की संधि?

अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच क्या समझौता हुआ था? ये बात 28 जनवरी 2013 की है जब भारत और बांग्लादेश के बीच भगोड़े अपराधियों को लेकर प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे. भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान ढाका में इस संधि पर अपने काउंटर पार्ट के साथ हस्ताक्षर किए थे. दोनों देशों के बीच हुई ये प्रत्यर्पण संधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच हो रहीं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मदद के लिए की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-बांग्लादेश के बीच 2016 की प्रत्यर्पण संधि में क्या संशोधन हुआ?

भारत बांग्लादेश के बीच भगोड़े अपराधियों के बीच हुई साल 2013 की प्रत्यर्पण संधि के साल 2016 में इस संधि को संशोधित किया गया. इस नई संधि के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमावर्ती राज्यों में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए नए संशोधन किए गए थे. 2016 की संधि संशोधन के मुताबिक इस संधि में दोनों देशों के भगोड़े अपराधियों विशेषकर दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के प्रत्यर्पण का प्रावधान था. नई संधि के मुताबिक दोनों देश अब उन्हीं भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण संधि समझौता करेंगे जिन्हें कम से कम 4 महीने की सजा हो चुकी हो.

इसके अलावा अपराध भी उसी श्रेणी का हो जिसे दोनों देशों में अपराध माना जाए. यहां पर भारत सरकार इस वजह से भी प्रत्यर्पण संधि से पीछे हट सकती है क्योंकि ये संधि आपराधिक मामलों को लेकर थी न कि राजनीतिक मामलों को लेकर.

यह भी पढ़ेंः अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब