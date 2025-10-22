Advertisement
Diwali 2025: इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली की खपत

Diwali 2025 Electricity News: दिवाली रोशनी का त्योहार है, जिसमें लोग अपने घरों को बिजली की लड़ियों से खूब सजाते हैं. इस बार भी लोगों ने सजावट में कोई कसर नहीं रखी. फिर भी पिछले साल के मुकाबले बिजली की खपत घट गई. आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:13 PM IST
Electricity Consumption News on Diwali 2025: इस बार की दीवाली कुछ अलग थी. हर साल की तरह, लोग अपने घरों और ऑफिसों को रोशनी से जगमगाते हैं, लाउड म्यूजिक चलता है और मिठाइयों की खुशबू हर गली में फैलती है. लेकिन इस बार, बिजली का मीटर थोड़ा शांत रह गया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को देश की बिजली की पीक डिमांड 180.14 गीगावाट रही, जो पिछले साल के 182.87 गीगावाट से थोड़ी कम थी. यानी, इस बार त्योहार की रौनक के बावजूद बिजली की खपत में हल्की गिरावट देखी गई.

दो दिन की दिवाली ने घटा दी खपत

इस बार दिवाली का पर्व 2 दिन होने की वजह से भी बिजली पर दबाव कम रहा. उत्तर भारत में लोग सोमवार को दीवाली मना रहे थे, जबकि पश्चिमी और अन्य हिस्सों में मंगलवार को उत्सव की रौनक फैली. शायद यही वजह है कि बिजली का दबाव कम हुआ.

दो दिनों में कितनी रही बिजली की खपत

बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को कुल खपत 3,965 मिलियन यूनिट रही, जबकि पिछले साल यह 4,062 मिलियन यूनिट थी. जबकि मंगलवार को पीक डिमांड और खपत क्रमशः 176.50 गीगावाट और 3,862 मिलियन यूनिट रही.

गर्मियों में बारिश से लोगों को रही राहत

बताते चलें कि केवल दिवाली ही नहीं, इस बार गर्मियों में भी बिजली की घटी डिमांड ने बिजली विभाग को राहत प्रदान की. गर्मियों में बिजली की मांग हमेशा रिकॉर्ड तोड़ती है, लेकिन इस साल मौसम ने कुछ अलग ही खेल खेला. अप्रैल से जून तक हुई भारी बारिश ने तापमान को कम रखा, जिससे एसी और कूलर कम चलाए गए और बिजली की पीक मांग सिर्फ 242.77 गीगावाट तक रही.

इस बार त्योहार में मीटर ने भी ले लिया 'ब्रेक'

तो इस बार दीवाली पर एक नई कहानी बनी. घर और गली जगमगाए, पटाखों की गड़गड़ाहट रही, मिठाइयां फैलीं, लेकिन बिजली की खपत ने थोड़ा आराम किया. लगता है, इस बार मीटर ने भी त्योहार का मजा लेना चाहा!

