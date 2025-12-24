'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', सियासी अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर CM फडणवीस का तंज

BMC Election 2026: महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी गई है. बुधवार को दोनों दलों ने आठ महीने से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए 15 जनवरी को होने वाले BMC चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया. इस गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ज्यादा तवज्जो देने से इनकार कर दिया. बुधवार (24 दिसंबर) को मीडिया से बातचीत में सीएम फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों के बीच हुए इस गठबंधन का चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता अपना-अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए एकसाथ आए हैं. सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि मुंबई की जनता सब कुछ समझती है और विकास के मुद्दों पर ही वोट करेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले BMC चुनाव में महायुति को जनता का अपार समर्थन मिलेगा. गौरतलब है कि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक रास्तों पर रहे हैं. ऐसे में BMC चुनाव से पहले दोनों दलों का साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन मुंबई की सियासी तस्वीर को किस हद तक बदल पाता है.

ठाकरे बंधुओं के री-यूनियन पर फडणवीस का तंज

महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के संभावित राजनीतिक कदमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने विपक्षी गठबंधन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड केवल भ्रष्टाचार और स्वार्थ से जुड़ा रहा है. फडणवीस ने कहा कि यह गठबंधन किसी वैचारिक मजबूती के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है. उन्होंने दावा किया कि इससे राज्य की राजनीति में कोई बड़ा या निर्णायक बदलाव नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि कोई यह मानता है कि इस गठबंधन का जनता पर व्यापक असर पड़ेगा, तो यह महज बचकानी सोच है.

विपक्ष के दावों पर फडणवीस का पलटवार

मुंबई को लेकर विपक्ष के दावों पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मजबूती से महायुति सरकार के साथ खड़ी है. उन्होंने भरोसा जताया कि लोग सरकार के अब तक के प्रदर्शन, भविष्य के स्पष्ट दृष्टिकोण और मराठी लोगों को मुंबई में आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला करेंगे. ठाकरे बंधुओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चल रही चर्चाओं पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा मामला फिजूल है और इससे ज़मीनी हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. उन्होंने दोहराया कि आने वाले समय में जनता विकास और सुशासन के आधार पर ही अपना समर्थन देगी.

शिवसेना UBT पर फडणवीस का हमला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई नगर निकाय चुनावों के संदर्भ में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कुछ टीवी न्यूज चैनल इस राजनीतिक मुकाबले को इस तरह पेश कर रहे हैं, मानो यह कोई 'रूस-यूक्रेन का गठबंधन' हो, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. फडणवीस ने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे मराठी लोगों या मुंबई के अकेले प्रतिनिधि नहीं हैं. उनका कहना था कि ठाकरे के अहंकार के कारण ही मुंबई के नागरिक उनसे दूर हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि शिवसेना (यूबीटी) को मुंबई नगर निकाय में 25 वर्षों के कथित कुशासन का जवाब देना होगा और “पुराने पापों को मिटाया नहीं जा सकता.'

