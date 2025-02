'महाराष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा...' अचानक राहुल गांधी पर बरसे देवेंद्र फडणवीस, सुनाई खरी-खरी

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते सोमवार 3 फरवरी 2025 को संसद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए. गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच कुछ ही महीनों में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर बढ़ गई. वहीं अब राहुल के इस बयान का महाराष्ट्र के मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोध जताया है.

देवेंद्र फडणवीस ने किया पोस्ट

राहुल गांधी का आरोप था कि महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन और लोकसभा चुनाव के बीच मतदाता सूची में 70 लाख नए वोटर शामिल किए. देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है. उन्होंने एपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X'पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' महाराष्ट्र का अपमान करने के बजाय आत्मचिंतन करें, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा फुले और वीर सावरकर की भूमिसमेत महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है.'

Introspect instead of insulting Maharashtra !

You have insulted the people of Maharashtra, the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj, BharatRatna Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Phule and Veer Savarkar.

You have questioned the democratic mandate given by the people of Maharashtra…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 3, 2025