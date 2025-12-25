'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे, शिवसेना हमारी प्रमुख सहयोगी...' CM फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना

BMC Elections: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 'जिहादी मानसिकता को कुचलने' के उद्देश्य से लड़ रही है. उन्होंने महायुति के तहत शिवसेना और अजित पवार की NCP के साथ गठबंधन की पुष्टि की. फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया.
Trending Photos
BMC Elections 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्य में नगर निगम चुनाव 'जिहादी मानसिकता को कुचलने' के उद्देश्य से लड़ रही है. मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी भारत की आर्थिक राजधानी के लोगों के लिए लड़ रही है और आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में जीत हासिल करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए नगर निगम चुनाव लड़ेंगे. हमें 16 जनवरी को बीएमसी पर महायुति का भगवा झंडा फहराना है.
अपने संबोधन में फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भाजपा की प्रमुख सहयोगी और महायुति की सदस्य बनी हुई है जिसमें अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) भी शामिल है. फडणवीस ने फिर स्पष्ट किया कि भाजपा शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. उन्होंने कहा कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन टिकट केवल कुछ ही लोगों को दिए जा सकते हैं. फडणवीस ने कहा कि चाहे किसी को टिकट मिले या न मिले उसे पार्टी के लिए काम करने पर ध्यान देना चाहिए और सभी से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि महायुति नगर निगम चुनाव जीते. फडणवीस ने कहा कि चाहे किसी को टिकट मिले या न मिले, हम यहां पार्टी के लिए काम करने आए हैं. हमें मुंबई की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा. अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो जिन्हें टिकट मिला है उन्हें कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए.
ये भी पढ़ें: 'शिवसेना-UBT और MNS दो खाली डिब्बे, साथ आने से भरेंगे नहीं...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
15 जनवरी को होगा BMC चुनाव
बता दें, बीएमसी सहित नगर निगम चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा. वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. यह घटनाक्रम राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के लिए दो चरणों - 2 दिसंबर और 20 दिसंबर में मतदान होने के कुछ दिनों बाद सामने आया है. सत्ताधारी महायुति पार्टी ने चुनावों में शानदार जीत हासिल की और 288 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीतीं. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार, भाजपा नगर निगम अध्यक्षों के 117 पदों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. कांग्रेस को 28, राष्ट्रीय चुनाव परिषद (एसपी) को सात और शिवसेना (यूबीटी) को नौ पद मिले. नगर निगम अध्यक्षों के 28 पद गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों को मिले जबकि पांच सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.