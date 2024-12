Devendra Fadnavis: 2016 में किया था रेप पीड़िता के परिवार से वादा, 8 साल बाद फडणवीस ने यूं निभाया

Devendra Fadnavis meets Kopardi rape victims: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने वादे के बड़े पक्के हैं. सामने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया, खास हो या आम, अगर एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वह उससे पीछे नहीं हटते. संघ के स्वयंसेवक के रूप में कोई जिम्मेदारी मिली हो या शहर के मेयर रहते किया गया शहर की जनता से वादा या फिर मुख्यमंत्री पद संभालने के दौरान किया गया कोई वादा, तारीखें और समय चाहे भले ही बदल जाए लेकिन फडणवीस उसे कभी भी नहीं भूलते हैं, वो उस वायदे को पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं.

कोपार्डी रेप केस के दौरान किया था वादा

ताजा मामले की बात करें तो मुख्यमंत्री रविवार को अहमदनगर जिले के एक शादी समारोह में शामिल हुए. उन्होंने आठ साल पहले साल 2016 में कोपार्डी बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के परिवार से वादा किया था कि पीड़िता की बहन की शादी अब उनकी जिम्मेदारी होगी और वो उस शादी समारोह में भी शामिल होंगे. यह वादा उन्होंने बखूबी निभाया.

वायरल हो रही तस्वीर

देवेंद्र फडणवीस अपनी सह्रदयता के चलते आम लोगों के दिलों में बहुत जल्द अपनी जगह बना लेते हैं. अहमदनगर के शादी समारोह में शामिल होकर उन्होंने आठ साल बाद अपना वादा निभाया.

Maharashtra CM Devendra Fadanvis attended a wedding ceremony in Ahmednagar. He had promised the family of the 2016 Kopardi rape and murder case victim that the wedding of the victim’s sister will be his responsibility and he would attend the wedding too. Devendra Fadanvis kept… pic.twitter.com/cEHY3YKpvm

— ANI (@ANI) December 8, 2024