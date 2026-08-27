/मराठी सीखने के लिए अब नहीं होगी जल्दबाजी! फडणवीस ने ऑटो-टैक्सी वालों को दी 1 साल की मोहलत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के ऑटो और टैक्सी चालकों को राहत देते हुए बोलचाल की मराठी भाषा सीखने के लिए एक वर्ष का समय देने का फैसला लिया है. पिछले कई दिनों से इस पर सियासत हो रही थी. मुख्यमंत्री ने कहा,'मैंने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि मुंबई में काम करने वालों को मराठी सीखनी चाहिए. वे सभी इसे सीखना चाहते हैं और इसका पूरा समर्थन करते हैं.' हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इस पेशे में अलग-अलग उम्र के लोग शामिल हैं और कई लोगों ने बहुत पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. इसलिए, इतने कम समय में उनके लिए भाषा सीखना मुश्किल है.'
इससे पहले चार ऐप-कैब ड्राइवरों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. ड्राइवरों का कहना है कि अगर मराठी का नियम लाजमी किया गया, तो लाखों ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर खतरा आ सकता है. उन्होंने कोर्ट से सरकार के 12 अगस्त के नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. ड्राइवरों का तर्क है कि Motor Vehicles Act 1988 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर बैज या परमिट लेने के लिए किसी खास भाषा का ज्ञान जरूरी है. इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर पर ऐसा नया नियम नहीं बना सकती.
याचिका में सरकार के फैसले के पैमाने पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र भर में लगभग 9.65 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी परमिट और बैज जारी किए गए हैं. चालकों ने चेतावनी दी है कि अधिसूचना के लागू होने से बड़ी तदाद में लोग, खास तौर पर गरीब और प्रवासी मजदूर, नोटिस प्राप्त करने, बैज निलंबित करने और परमिट रद्द करने के खतरे में पड़ सकते हैं.
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