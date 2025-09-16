'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहना है...', पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
Devendra Fadnavis recalls first meet with PM Modi: सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'माय मोदी स्टोरी' के तहत एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात को याद किया है. फडणवीस ने यह किस्सा ऐसे समय में सुनाया है, जब भाजपा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन की तैयारियों में जुटी है. देखें वीडियो जानें किस्सा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 01:47 PM IST
Devendra Fadnavis first meet with PM Modi Story: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि मैं पहली बार पीएम मोदी से नागपुर में मिला था, जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी. सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'माय मोदी स्टोरी' के तहत एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात को याद किया, जो कई साल पहले नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी.

फडणवीस की पीएम मोदी से मुलाकात पहली बार नागपुर में
फडणवीस ने वीडियो में कहा, "जब मैं पहली बार पीएम मोदी से नागपुर में मिला, मुझे नहीं पता था कि वह पल मुझ पर इतनी गहरी छाप छोड़ेगा. उस समय मैं एक युवा मेयर था और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीखने के लिए उत्सुक था." वे नागपुर के रेशीमबाग में आयोजित 'अभ्यास वर्ग' का जिक्र कर रहे थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक और संगठनात्मक प्रशिक्षण का केंद्र है. उस समय फडणवीस भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम), नागपुर के अध्यक्ष भी थे और उन्हें इस आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

गेस्ट हाउस नहीं छोटे से कमरे में रहना है
उन्होंने कहा, "रेशीमबाग में अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया था. मैं बीजेवाईएम, नागपुर का अध्यक्ष था और आयोजन की जिम्मेदारी मेरी थी. हमने हर अतिथि के लिए व्यवस्था की थी. सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए उचित रेस्ट हाउस तैयार रखे गए थे." फडणवीस ने आगे बताया, "जब पीएम मोदी आए, तो उन्होंने सबसे पहले डॉ. हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. बाद में, जब मैंने पूछा कि वे कहां ठहरना चाहेंगे, तो मुझे लगा कि वे अन्य नेताओं की तरह गेस्ट हाउस चुनेंगे. लेकिन, उन्होंने सादगी से कहा कि वे रेशीमबाग में संघ कार्यकर्ताओं के लिए बने छोटे से कमरे में रहना चाहते हैं."

पहली मुलाकात में सादगी से हुआ प्रभावित
उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी और यह सुनिश्चित किया कि हर प्रतिभागी को कोई असुविधा न हो. फडणवीस ने कहा, "मैं उनकी उस पसंद से प्रभावित हुआ. इससे उनकी विनम्रता और संघ की परंपरा के साथ उनके गहरे जुड़ाव का पता चला. पूरे आयोजन के दौरान उन्होंने हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान दिया और सभी प्रतिभागियों की सुविधा का ख्याल रखा." महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "उस पहली मुलाकात ने उनके प्रति मेरी धारणा को आकार दिया. मैंने एक ऐसे नेता को देखा, जो विलासिता के बजाय सादगी और पद के बजाय सेवा को महत्व देते हैं. नरेंद्र मोदी की यह छवि मेरे साथ हमेशा रही."

17 सितंबर को पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन
फडणवीस ने यह किस्सा ऐसे समय में सुनाया है, जब भाजपा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन की तैयारियों में जुटी है. वार्षिक परंपरा के तहत, पार्टी 'सेवा पखवाड़ा' शुरू करेगी, जो पूरे देश में कल्याण और जनसंपर्क पहलों का पखवाड़ा होगा, जो पीएम मोदी की सेवा और जनकल्याण के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर कस्बे में जन्मे नरेंद्र मोदी ने 17 साल की उम्र में सेवा का सफर शुरू किया और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े. स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित पीएम मोदी का जीवन अनुशासन, आध्यात्मिकता और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण से परिपूर्ण रहा है. वे 1985 में भाजपा में शामिल हुए. 2001 से 2014 तक गुजरात के चार बार लगातार मुख्यमंत्री रहे और 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने. वर्तमान में वे अपने तीसरे कार्यकाल में हैं. (इनपुट आईएएनएस से)

