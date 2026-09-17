/दर्शन पर बीमा कवर: आंध्र के इस मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को मिलेगा इंश्योरेंस, कौन उठा पाएगा लाभ और कब मिलेंगे 2 लाख रुपए

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन श्रद्धालुओं को बीमा देने का ऐलान किया है, जो तिरुपति मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं. हर साल लाखों की संख्या में देश-विदेश से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस संबंध में राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने एलआईसी के साथ एक नया प्लान बनया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं का बीमा किया जा सकेगा.
दरअसल, मंदिर में दर्शन करने आए किसी भी श्रद्धालु की यदि किसी कारणवश मौत होती है, तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सीएम नायडू ने मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के साथ एक बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने बताया कि टीटीडी ने आधार से जुड़ा एक ऑनलाइन बीमा कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया. टीटीडी ने LIC के साथ मिलकर भक्तों को बीमा देने का काम करेगा.
सीएम नायडू की ओर से बताया गया कि टीटीडी- एलआईसी के सहयोग से प्रत्येक श्रद्धालु को बीमा कवर मिलेगा. इसके तहत आधार-आधारित ऑनलाइन बीमा सुविधा शुरू की जाएगी और तिरुमाला में किसी श्रद्धालु की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि श्रद्धालिओं की भावना वेंकटेश्वर की महिमा, मंदिर के इतिहास और संबंधित पहलुओं से अवगत कराने के लिए वैकुंठम कतार परिसर-I में एक हीलिंग एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किया गया है.
सीएम नायडू की ओर से बताया गया कि श्रद्धालुओं की मदद के लिए 32 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं. इसमें रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 25 ईवी बसें और भारत बायोटेक ने सात बसें टीटीडी को दान में दी हैं. सीएम का कहना है कि नई बसों के आने के बाद श्रद्धालु बसों की संख्या 44 पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मंदिरों को आध्यात्मिकता के केंद्र रुप में विकसित करना है.
इसके अलावा श्रीवाणी कार्यक्रम के तहत राज्य भर में 5,000 श्रीवाणी मंदिरं का निर्माण किया जाएगा और पहले से मौजूद मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. श्रीवाणी स्वयंसेवकों को भी इन मंदिरों से जोड़ने की योजना है. उन्होंने बताया कि राज्यभर में लगभग 12 लाख लोगों ने श्रीवाणी सेवा स्वयंसेवकों के रूप में पंजीकरण कराया है.
सीएम नायडू ने कहा कि टीटीडी संचालित शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया जाएगा, इसमें छात्रों को कौशल विकास के साथ बेहतर रोजगार के अवसरों पर जोर दिए जाने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि वृक्ष गोविंदम कार्यक्रम के अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण के लिए पहल की जानी है.
सीएम ने यह भी बताया कि सप्तगिरी से बहकर आने वाले पानी को संरक्षित करने और भूजल स्तर में सुधार के लिए भी उपाय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ छह अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से तिरुमाला का विकास किया जाएगा.